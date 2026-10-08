Sociedad

Descuento en Agua Potable en Ciudad Victoria: COMAPA Beneficia a Pensionados y Jubilados

El descuento está sujeto a condiciones específicas y aplican restricciones, por lo que se recomienda a los interesados acudir directamente

Descuento en Agua Potable en Ciudad Victoria: COMAPA Beneficia a Pensionados y JubiladosDescuento en Agua Potable en Ciudad Victoria: COMAPA Beneficia a Pensionados y Jubilados. Foto: N+

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Descuento del 50% en agua potable para pensionados y jubilados en Victoria.

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