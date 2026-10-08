Descuento en Agua Potable en Ciudad Victoria: COMAPA Beneficia a Pensionados y Jubilados

Pensionados y jubilados de Victoria pueden acceder a un 50 por ciento de descuento en su servicio de agua potable, informó Fernando García Fuentes, gerente general de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA).

El funcionario indicó que, entre los requisitos para acceder al beneficio, se encuentran presentar recibo a nombre del beneficiario, el último recibo de agua al corriente en sus pagos, copia de INE, CURP y credencial del INAPAM o INSEN.

Mencionó que también es necesario que la cuenta corresponda a un servicio doméstico y contar con medidor.

El organismo aclaró que el descuento está sujeto a condiciones específicas y aplican restricciones, por lo que recomendó a los interesados acudir directamente a COMAPA Victoria para conocer el procedimiento y validar su documentación.