¿Se Cayó X? Informe de Hoy sobre la Red Social que Era Twitter Reporta Estas Fallas

La mañana de hoy, 18 de noviembre de 225, usuarios reportaron varias fallas en la red social X, en N+ te contamos qué pasó.

Según los reportes de Downdetector, la red social antes llamada X, que es propiedad de Elon Musk, presentó principalmente dificultades al cargar el contenido, fallas en la conexión con el servidor y problemas en la versión web. Las incidencias se distribuyeron de la siguiente manera:

El 67% con fallos al cargar publicaciones o actualizar el feed.

Un 17% por problemas de conexión con el servidor.

El 16% con errores en la versión web de la plataforma.

En el caso de México, las afectaciones se concentraron especialmente en lugares como Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México y Mérida.

Hasta las 6:40 horas, X tuvo fallas para cargar el feed, arrojó el mensaje "algo salió mal", por lo que usuarios no pudieron postear videos, texto, ni fotos.

Así luce el portal de X al intentar cargar contenido. Foto: captura de pantalla

Cabe señalar que no hay un comunicado oficial de la empresa, sin embargo, en ocasiones anteriores el servicio se ha reanudado después de algunas horas o minutos. Hasta el momento, la magnitud de los reportes indica que sigue la caída generalizada que impacta tanto a la navegación desde dispositivos móviles como desde computadoras.

A las 7:23 horas al momento de actualizar la versión de la aplicación salió el mensaje "no se pueden recuperar los posts en este momento. Inténtelo de nuevo más tarde".

