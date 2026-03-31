Usuarios Reportan Caída de X Hoy Martes 31 de Marzo 2026; ¿Qué Pasó con la Red Social?
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Cerca de las 14:00 horas se registró un pico de informes de fallas relacionadas con la caída de la red social de Elon Musk
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Usuarios de X reportaron la tarde de este martes 31 de marzo la caída de la red social del magnate Elon Musk, lo que les impedía ingresar a la plataforma e interactuar con otros internautas.
De acuerdo con el portal Downdetector, cerca de las 14:00 horas se registró un pico de más de mil informes de fallas provenientes de los principales centros urbanos del país.
Con 41% de los informes, la principal falla reportada era problemas para acceder a la aplicación de X; seguido de la actualización del feed, con 22%; y 20% por conexión al servidor.
Pasadas las 15:00 horas, el servicio aparentemente estaba normalizado; no obstante, los reportes de fallas e intermitencias continuaban.
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