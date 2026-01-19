'Blue Monday' 2026: Así Afecta al Estado Emocional el Día Más Triste del Año

El tercer lunes de enero, ha sido considerado el día más triste del año. Te decimos cómo afecta al estado emocional el llamado “Blue Monday" hoy 19 de enero de 2026.

El término surgió en 2005 por el psicólogo británico Cliff Arnall, quien desarrolló una fórmula para calcular la tristeza de la gente con base en el clima, las deudas, la lejanía de la Navidad y las motivaciones de inicio de año.

Ana Cristina Villicaña, coordinadora de Prácticas Clínicas del Tecnológico de Monterrey, explicó qué sienten las personas durante el “Blue Monday”.

El clima en general es frío, que las personas están pasando por un proceso de deudas en cuanto al mes de diciembre, por las fiestas que se desarrollan, ya sea Navidad, Año Nuevo, etcétera, también hay un distanciamiento en cuanto a las próximas vacaciones y hay una sensación donde las personas ya entraron como en cierta rutina”.

Muchos mexicanos desconocen el término, pero se identifican con esta melancolía propia de la época, así pasa el día más triste del año Heriberto García:

Suele pasar con todo lo que son las fiestas, sería triste en cuestión económica, pero si lo vemos desde otra forma, lo más importante es estar saludable, vivir porque bueno, lo material en cualquier momento regresa, por eso le llaman la cuesta de enero.

Otro caso es el de Bryan, quien trata de sonreír todos los días, a pesar de ser el día más triste del año.

Después de las risas salen las lágrimas, está bien, pero compartir juntos, con la familia y después estar con risas…La amistad sigue en febrero y después mi cumpleaños en marzo, me pongo muy contento por eso y todos los días puede ser de risa también, ejercicio, trabajo y que Dios nos bendiga todos los días".

Así afecta al estado emocional el 'Blue Monday'

Expertos recomiendan prestar atención al estado emocional y buscar ayuda profesional ante cualquier señal de malestar, así lo recomendó Ana Cristina Villicaña, coordinadora de Prácticas Clínicas del Tecnológico de Monterrey.

Es mejor empezar a acudir cuando estamos empezando a identificar estas alertas rojas que cuando ya es un problema que está desbordado y que está permeado en gran cantidad de las esferas de nuestra vida. Nos ayuda como a visibilizar algún malestar emocional que estén viviendo las personas, que lo más importante es voltear hacia nosotros, voltear a ver si estamos presentando ese malestar, acudir a pedir apoyo profesional.

Para los mexicanos lo más difícil de enero es la cuesta económica, pues resiente la liquidez que tuvo el fin de año.

Otros especialistas señalan que el malestar vivido en enero es pasajero y el inicio de un año, debe impulsarnos a tener nuevas metas y sueños.

