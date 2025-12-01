¿Qué se Celebra en Diciembre? Efemérides y Fechas Importantes para Cerrar el 2025

Llega el mes de diciembre de 2025, en el que destaca la Nochebuena y Navidad. En N+, te contamos lo que pasará durante el último mes del año, así como las efemérides y fechas importantes que se celebran en México y el mundo, para que estés bien informado.

Día Mundial de la Lucha contra el Sida

El 1 de diciembre es el Día Mundial de la Lucha contra el Sida, se conmemora desde 1988, al decretarse durante la Asamblea General de Naciones Unidas, este día tiene como propósito destacar la importancia del acceso equitativo a servicios de salud y fortalecer las acciones en el primer nivel de atención de salud, en especial la prevención y servicios de tratamiento.

Cyber Monday

El 2 de diciembre es el Cyber Monday o Ciber Lunes, un día de celebración en Estados Unidos que se realiza el lunes siguiente al Día de Acción de Gracias, es considerado uno de más esperado del año de compras y descuentos, pero por internet a nivel mundial.

Eventos deportivos durante diciembre

Durante diciembre de 2025 habrá varios eventos deportivos que no te puedes perder. Hay de todo, desde futbol hasta Fórmula 1.

2 de diciembre: Copa del Rey.

3 de diciembre: Semifinales de la Liga MX.

5 de diciembre:Sorteo para partidos del Mundial 2026 y Gran Premio de Abu Dhabi de la Fórmula 1, se trata de la última carrera del año en el circuito de Yas Marina. Concluye el 7 del mismo mes.

9 de diciembre: Champions League, jornada 6.

11 de diciembre: Jornada 6 de la Europa League y y Jornada 5 de la Conference League.

21 de diciembre: Inicia la Copa África y oncluye en enero de 2026.

25 de diciembre: Jornadas de Navidad de la NBA.

Día Internacional de las Personas con Discapacidad

El 3 de diciembre es Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una fecha que fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) con el objetivo de invitar a todos los Estados miembros a que intensifiquen sus políticas para mejorar la calidad de vida de este sector poblacional.

De acuerdo con el censo 2020 realizado por el INEGI, en México existen casi 21 millones de personas con alguna limitación en la actividad cotidiana o que se identifican como persona con discapacidad.

Última Superluna del 2025

El 4 de diciembre podrás disfrutar de la última superluna del 2025, conocida como "Luna fría”, se verá un 7.9% más grande y 15 % más brillante que una Luna llena promedio. Desde México podrá observarse desde el anochecer hacia el este, alcanzará su fase de plenilunio a las 17:14 horas (tiempo del centro de México).

Fases Lunares en el mes de diciembre

Así queda el calendario lunar del mes de diciembre. consultalo a detalle aquí.

4 de diciembre: Luna Llena, o también conocida como " Luna Fría ", es la última superluna del año.

", es la última superluna del año. 11 de diciembre: Cuarto Menguante.

20 de diciembre: Luna Nueva.

27 de diciembre: Cuarto Creciente.

Fenómenos astronómicos de diciembre

El 2025 se despedirá con interesantes fenómenos astronómicos que no te puedes perder, que van desde la última siperluna del año, hasta lluvia de meteoros Gemínidas y el solsticio de invierno.

4 de diciembre: Última Superluna del 2025.

7 de diciembre: Mercurio alcanzará su mayor elongación oeste , es decir, su punto de máxima separación aparente del Sol. Será el mejor momento del año para observarlo, justo antes del amanecer, así que no pierdas la oportunidad.

, es decir, su punto de máxima separación aparente del Sol. Será el mejor momento del año para observarlo, justo antes del amanecer, así que no pierdas la oportunidad. 7 de diciembre: Luna cerca de Júpiter, la Luna con un 89% de iluminación estará cerca de Júpiter en el cielo, podrás obsérvalos a simple vista o con la ayuda de binoculares en la constelación de Géminis.

la Luna con un 89% de iluminación estará cerca de Júpiter en el cielo, podrás obsérvalos a simple vista o con la ayuda de binoculares en la constelación de Géminis. 13 y 14 de diciembre: Lluvia de meteoros Gemínidas , de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM ), Entre el 13 y el 14 de diciembre , el cielo nocturno se llenará de destellos con la lluvia de meteoros Gemínidas, una de las más activas y coloridas del año. En su punto máximo, podrán observarse hasta 150 meteoros por hora bajo condiciones ideales. La UNAM indicó que este año, la Luna estará en cuarto menguante , lo que reducirá la interferencia lumínica. En México, el radiante —en la constelación de Géminis— aparecerá desde el anochecer y alcanzará su punto más alto hacia las 2:00 de la madrugada , momento óptimo para la observación. Las Gemínidas se originan en el asteroide (3200) Phaethon , y se caracterizan por sus trayectorias lentas y colores intensos, que van del blanco al verde.

, de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México ( ), Entre el , el cielo nocturno se llenará de destellos con la lluvia de meteoros Gemínidas, una de las más activas y coloridas del año. En su punto máximo, podrán observarse hasta 150 meteoros por hora bajo condiciones ideales. La indicó que este año, la Luna estará en , lo que reducirá la interferencia lumínica. En México, el radiante —en la constelación de Géminis— aparecerá desde el anochecer y alcanzará su punto más alto hacia las , momento óptimo para la observación. Las Gemínidas se originan en el asteroide , y se caracterizan por sus trayectorias lentas y colores intensos, que van del blanco al verde. 21 de diciembre: Solsticio de invierno

22 y 23 de diciembre: Lluvia de meteoros Úrsidas, se trata de una lluvia de meteoros menor que siempre alcanza su pico alrededor del solsticio de diciembre y produce de 5 a 10 estrellas fugaces por hora. Se prevé que las condiciones serán excelentes, ya que el pico ocurrirá dos días después de la Luna nueva , garantizando así cielos oscuros durante toda la noche.

se trata de una lluvia de meteoros menor que siempre alcanza su pico alrededor del solsticio de diciembre y produce de 5 a 10 estrellas fugaces por hora. Se prevé que las condiciones serán excelentes, ya que el pico ocurrirá , garantizando así cielos oscuros durante toda la noche. 27 y 31 de diciembre: Serán las últimas conjunciones del año. En la primera, de acuerdo con la UNAM, la Luna menguante se acercará a Saturno, visible hacia el suroeste poco después del atardecer. Esa misma noche también estará próxima a Neptuno, aunque este último solo será visible con telescopio. Mientras que el 31 de diciembre, la Luna creciente pasará nuevamente cerca del cúmulo de las Pléyades, ofreciendo un cierre simbólico del año astronómico: el mismo encuentro que inauguró diciembre, visible desde todo México antes de la medianoche.

Adviento 2025

El Adviento 2025 comenzó en diciembre, pero continúa durante los domingos de diciembre, el 7, 14 y 21, previos al nacimiento de Cristo. Se trata del año nuevo litúrgico, de acuerdo con la religión católica, que significa un tiempo de preparación para la Navidad.

La palabra viene del latín “adventus” que significa “venida”. Durante leste periodo la gente se prepara espiritualmente, a través de la oración y reflexión. El tiempo de Adviento consiste en 4 domingos previos a esta festividad.

Día Internacional contra la Corrupción

El 9 de diciembre es el Día Internacional contra la Corrupción, fue el 31 de octubre de 2003 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró este día, que busca prevenir y combatir eficientemente la corrupción.

Día Mundial de los Derechos Humanos

El 10 de diciembre es el Día Mundial de los Derechos Humanos, que sirve, de acuerdo con la ONU, para conmemorar uno de los compromisos mundiales más revolucionarios: la Declaración Universal de los Derechos humanos (DUDH), que fue proclamada en París, el 10 de diciembre de 1948. Se trata de un documento histórico ques consagra los derechos inalienables que toda persona tiene como ser humano, independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

Día de la Virgen de Guadalupe

El 12 de diciembre es el Día de la Virgen de Guadalupe, en el que se conmemoran las apariciones de la Virgen María a Juan Diego en 1531, en el Cerro del Tepeyac. Es por eso que cada año, el 11 de diciembre se le cantan las mañanitas a la morenita en la Basílica de Guadalupe. No te pierdas esta tradición de fe por la señal de Las Estrellas y N+.

Solsticio de invierno 2025

El 21 de diciembre, será el Solsticio de invierno, de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Sol alcanzará su punto más bajo sobre el horizonte, dando inicio con el invierno astronómico en el hemisferio norte, se trata del día más corto del año, ese día la luz solar durará menos de 11 horas en la mayor parte del país, El fenómeno será a las 9:03 horas, tiempo del centro de México.

Matanza de Acteal, Chiapas

El 22 de diciembre se cumplen 28 años de la Matanza de Acteal, Chiapas. Fue en 1997 cuando un grupo de 60 paramilitares, vestidos de negro, dispararon con armas exclusivas del Ejército contra Las Abejas (conformado por indígenas tzotziles) mientras se encontraban orando dentro de una ermita. De acuerdo con la CNDH, la masacre comenzó a las 11 de la mañana y se prolongó hasta las 7 de la tarde, con un saldo de 45 personas muertas (18 mujeres, cuatro de ellas estaban embarazadas, 16 niñas, 4 niños y 17 hombres), así como 26 lesionados graves.

Nochebuena y Navidad 2025

El 24 de diciembre es Nochebuena, una fecha muy importante para los creyentes católicos, ya que es la víspera de Navidad, el día del nacimiento de Jesús en Belén, es un día de celebración, de fe y unión familiar.

Muerte de Martha Erika Alonso y Rafael Moreno Valle

El 24 de diciembre es el aniversario luctuoso de los exgobernadores de Puebla, Martha Erika Alonso y Rafael Moreno Valle, quienes murieron en un accidente aérero en 2018, se debió a una falla técnica del helicóptero en el que se transportaban desde ese estado a la Ciudad de México.

Día de los Inocentes

El 28 de diciembre es el Día de los Inocentes, el cristianismo adoptó este día para honrar la memoria de los niños que murieron durante el mandato del Rey Herodes quien, en su afán por evitar que el recién nacido Jesús de Nazaret viviera, envió a los soldados a matar a todos los niños menores de 2 años que en ese momento se encontraran en Belén. Pero ten cuidado, porque en este día también se acostumbra hacer bromas que tienen como fin engañar a las personas y hacerles ver que han caído en ellas por inocentes, principalmente se pide dinero que ya no se paga.

Nochevieja

El 31 de diciembre es Nochevieja, la última del año, que se celebra en casi todo el mundo para dar paso al 2026. Simboliza el cierre de un ciclo y la esperanza de nuevos propósitos. En este día se acostumbran rituales pata atraer amor, salud y dinero.

Fechas importantes y efemérides de diciembre 2025, en México

2 de diciembre de 1867: Se Crea la Escuela Nacional Preparatoria.

8 de diciembre de 1886: Natalicio de Diego Rivera, destacado pinto muralista y creador de una técnica excepcional.

22 de diciembre: Aniversario Luctuoso de José María Morelos y Pavón, héroe de la Independencia de México.

26 de diciembre de 1943: Se constituye el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

29 de diciembre de 1896: Natalicio del muralista mexicano David Alfaro Siqueiros.

Fechas conmemorativas en diciembre de 2025 en el mundo

4 de diciembre: Día Internacional de los Bancos

7 de diciembre: Día de la Aviación Civil Internacional.

5 de diciembre: Día Mundial del Suelo.

7 de diciembre: Día Mundial del Algodón de Azúcar.

9 de diciembre: Día Internacional contra el Genocidio.

10 de diciembre: Día Internacional de los Derechos de los Animales.

13 de diciembre: Día Nacional del Cacao en Estados Unidos.

15 de diciembre: Día Mundial del Otaku.

18 de diciembre: Día Internacional del Migrante.

19 de diciembre: Día Internacional del Emo.

21 de diciembre: Día Mundial del Baloncesto.

