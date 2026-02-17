Miércoles de Ceniza 2026: ¿Se Puede Comer Pollo o Carne? Así Son Ayuno y Abstinencia Obligatoria

El Miércoles de Ceniza 2026 se celebra este 18 de febrero. Es una de las fechas de mayor relevancia para el catolicismo, pues marca el inicio de la Cuaresma y el comienzo del proceso para la Semana Santa, que renueva la fe de los creyentes. Por ese motivo, seguir con lo que se mandata alrededor de este ritual es de gran relevancia: ¿se puede comer pollo? ¿Se puede comer carne? En N+ te contamos cómo se deben seguir el ayuno y la abstinencia en Miércoles de Ceniza 2026.

La importancia de esta fecha, además, también es de gran significancia para la gran mayoría de la población —no solo católica—, pues marca la cuenta regresiva para el periodo vacacional de primavera.

¿Se puede comer carne o pollo en Miércoles de Ceniza?

La colocación de la ceniza en la frente representa la necesidad de reconciliación con Dios y con los demás, así como de la preparación para el sacrificio redentor de Cristo en la cruz.

Debido a que el Miércoles de Ceniza, según explica el semanario Desde la Fe, busca iniciar un proceso real de conversión, implica llevar a cabo acciones que representen un sacrificio como representación de la preparación y reconocimiento de la muerte de Jesús por la humanidad.

Dos de estos sacrificios —posiblemente los más populares— son el ayuno y la abstinencia. El ayuno consiste en privarse de alimento durante un cierto tiempo para experimentar el hambre que nos recuerda nuestro ser finito y que hay muchas personas que no pueden alimentarse correctamente.

Por otro lado, la abstinencia es "la renuncia definitiva a hacer de nuestra comodidad o gusto personal un ídolo que nos impida servir por amor a nuestros semejantes", indica Desde la Fe.

A partir de esta explicación, en Miércoles de Ceniza no se debe comer carne roja (res, cerdo) ni de ave, pero lo más importante, señalan los textos especializados, es dedicar este sacrificio a una reconciliación espiritual.

¿Cómo ayunar en Miércoles de Ceniza?

El ayuno debe hacer con el consumo de una sola comida fuerte al día, señala la agencia de noticias católica ACI Prensa.

De acuerdo con la tradición católica, se debe detener la ingesta de alimentos por lo menos hasta las 12:00 horas del mediodía, pero eso se puede extender conforme la persona quiera y pueda ofrecer.

Tanto la abstinencia como el ayuno se realizan el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo. Son obligatorios a partir de los 14 años y de los 18 hasta los 59 años de edad, respectivamente.

