Black Friday 2025: ¿Puedo Aprovechar Ofertas y Descuentos desde México?

A unos días del Black Friday, surgen preguntas de si se pueden aprovechar las ofertas y descuentos de las tiendas estadounidenses en México, así que te decimos lo que tienes que saber para que hagas compras inteligentes en caso de que quieras aprovechar.

En caso de que no lo sepas, es importante aclarar que el Black Friday es un evento comercial originario de Estados Unidos, ocurre el día después de la celebración de Acción de Gracias, este año será el viernes 28 de noviembre. Este periodo marca el inicio de la temporada de compras navideñas y se conoce por ofrecer importantes descuentos.

En México, muchas tiendas adaptaron el concepto. Es común que comercios nacionales utilicen el nombre de "Black Friday" para lanzar ofertas y promociones, sin embargo, estas ofertas no siempre equivalen a la magnitud de los descuentos que se observan en los Estados Unidos. El número de artículos rebajados y los porcentajes de ahorro suelen ser muy diferentes.

¿Qué pasa si compro artículos durante el Black Friday en Estados Unidos?

Comprar directamente de tiendas estadounidenses con motivo del Black Friday puede significar acceder a una mayor variedad de productos y a precios más bajos, pero realizar estas compras desde México presenta costos que muchas veces no se toman en cuenta.

1. Disponibilidad de Envío Internacional:

Muchas tiendas en Estados Unidos concentran sus ventas en su territorio, es decir, muchos de los comercios no ofrecen la opción de envío directo a domicilios ubicados en México. Es por ello que se recomienda revisar la política de envío internacional de cada tienda antes de confirmar el pedido.

2. Costos de Importación y Aduanas:

Aprovechar un precio bajo en Estados Unidos no garantiza el ahorro que aparenta ya que al comprar desde México, los productos que cruzan la frontera están sujetos a impuestos de importación y aranceles aduanales. Estos cargos adicionales aumentan el costo final del artículo y pueden anular el descuento obtenido. Es necesario conocer los límites de exención y las tasas aplicables antes de comprar.

3. Gastos de Envío:

El costo de enviar artículos desde Estados Unidos a México es algo que debe tomarse en cuenta, pues los gastos de envío internacional pueden ser elevados, especialmente para artículos grandes o pesados. Si vas a comprar algo desde aquí, debes sumar el precio del producto, los impuestos y los costos de envío para determinar el precio real de la compra.

¿Qué puedo hacer para aprovechar el Black Friday en México?

Una opción para acceder a las ofertas del Black Friday en Estados Unidos sin las restricciones de envío directo es utilizar servicios de reenvío de paquetes. Y es que hay empresas que proporcionan una dirección postal en Estados Unidos. Así, el comprador envía el producto a esa dirección y el servicio se encarga de gestionar el envío final a México. Esta opción suele hacer más sencillo el proceso de aduana, pero nuevamente en este caso dicho servicio genera un costo adicional.

En resumen, los consumidores mexicanos sí pueden aprovechar descuentos del Black Friday estadounidense. Pero se debe de tomar en cuenta los gastos de importación y envío. Es por ello que se recomienda comparar el precio final del artículo (incluyendo todos los costos) con las ofertas disponibles en México para tomar la mejor decisión de compra.

Además, cabe recordar que muchas tiendas en México, ya retoman el Black Friday como estrategia para aumentar las ventas, así que quizá encuentres alguna que le convenga a tu bolsillo sin tener que esperar a los largos tiempo de espera por los envíos internacionales o los altos costos de importación.

