Video | Abuelita se Une a Tendencia y Explica cómo se Vestirá en Funeral de Ex

Cada vez más los adultos mayores muestran interés por las redes sociales y algunos hasta se han convertido en creadores de contenido gracias a los interesantes, creativos y simpáticos videos que comparten, consiguiendo miles de seguidores.

En esta ocasión, una mujer se ha hecho viral por una publicación con la que se unió a la tendencia GRWM (Get Ready With Me, que significa ‘arréglate conmigo’), popular por mostrar los preparativos y la vestimenta de usuarios para eventos especiales.

La usuaria de TikTok @laabuelaencantada ha causado sensación tras compartir con gran emoción el outfit que utilizará para cuando acuda al funeral de alguna de sus exparejas.

En el material, de apenas 30 segundos, la tierna señora señala:

Voy a hacer un Get Ready With Me (GRWM) para el funeral de alguno de mis ex