Abuelita de 73 Años Sale de Antro en Minifalda

¿Cuál es la edad idónea para dejar de asistir al antro? Algunos dejan de asistir apenas cumplen treinta, pero otros no se rinden fácilmente. Tal es el caso de una abuelita que presumió en TikTok que se va de antro en minifalda a sus 73 años.

¿1:30 de la mañana y tienes 73 años? Hora del ir al antro

Lynne Zekis es una mujer originaria de Boston, en la costa este de los Estados Unidos, que se dedica a las bienes raíces. Por mucho tiempo, sus redes sociales estaban dedicadas casi en exclusiva a mostrar las casas que vendía.

Esto cambió radicalmente cuando cumplió 70 y descubrió que quería presumir su estilo de vida a sus seguidores. Y es que Zekis no lleva una vida común para alguien de su edad. A sus 73 años, se asolea en bikini, sale de fiesta y mantiene una figura que muchas jóvenes envidiarían.

Para muestra está un video que compartió recientemente en su cuenta de TikTok. La grabación fue hecha durante sus más recientes vacaciones en Ibiza, España.

“No dejes que la edad te detenga”, se lee en la descripción del video donde Zekis aparece con un conjunto de minifalda y croptop. Según se lee en la grabación, son la 1:30 de la mañana y ella apenas está saliendo a uno de los principales antros de la isla española ubicada en el Mediterráneo.

Más adelante, la adulta mayor aparece en un concierto de DJ Fisher, famoso músico australiano. Rodeada principalmente de jóvenes, Zekis disfruta de la música electrónica mientras sonríe para la cámara.

Abuelita presume actitud juvenil a sus 73 años

Su video cautivó e impresionó a los usuarios de TikTok, que no daban crédito de lo que veían. No pocos dijeron que aspiraban a verse así en la tercera edad y, sobre todo, mantener esa actitud relajada y juvenil. “Así me veo en el futuro”, escribió el usuario Joaquín Moreno.

En los comentarios, Lynne Zekis dedicó un consejo a quienes dijeron que no concebían sentirse así de bien en su vejez:

A veces en realidad tienes más energía cuando estás jubilado, porque tienes menos estrés mientras tengas salud.

Abuelita va al antro a sus 73 años. Foto: TikTok @honest_aging

La cuenta de esta mujer se ha convertido en un ejemplo de cómo mantener una actitud relajada y divertidad. Lynne Zekis ha dicho en otras ocasiones a sus seguidores que ella busca “envejecer con honestidad”, como tituló a su cuenta de TikTok.

Cabe señalar que no es la única mujer adulta mayor que se ha vuelto viral por ir al antro rodeada de jóvenes. En octubre del 2023, otra abuelita se hizo viral por salir rodeada de varias jóvenes en una discoteca.

