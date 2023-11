¿Qué Significa la Virgen que Llevaba Shakira en los Latin Grammy?

Shakira fue una de las artistas más ovacionadas durante la entrega de los Latin Grammy 2023, la noche del 16 de noviembre. Algo que llamó la atención de sus fans fue que llevaba una Virgen en su vestido. Te decimos a continuación qué significa.

La cantante interpretó “Acróstico” durante los Latin Grammy 2023, celebrados en Sevilla, España. Durante su presentación, la colombiana llevó un impactante vestido de Dolce & Gabbana.

El vestido de color dorado sobresalía por sus lentejuelas y por tener una abertura en la falda que mostraba toda la pierna. El otro detalle que llamó la atención de los fanáticos de la colombiana fue la presencia de una Virgen en el corsé.

Se trataba del Inmaculado Corazón de la Virgen María. Entre los católicos esta imagen remite a los dolores que vivió María y a el cariño que profesó por Jesús.

No es infrecuente que a esta imagen se acerquen quienes buscan consuelo en situaciones difíciles, así como claridad en momentos turbulentos. Algunos de sus admiradores aventuran que Shakira se habría apoyado en el Inmaculado Corazón de la Virgen durante su separación de Gerard Piqué.

La cantante se llevó el Latin Grammy a la mejor canción pop por “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, que lanzó en colaboración con el productor argentino Bizarrap. Al recibir el premio, Shakira agradeció al público español, que la apoyó durante el último año, tras su separación de Piqué:

Me han acompañado en las buenas y en las malas, en los tiempos difíciles que he pasado en esta tierra que tanto he querido.