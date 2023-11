Natalia Lafourcade Gana 3 Latin Grammy con el Álbum 'De Todas las Flores'

La mexicana Natalia Lafourcade con 'De todas las flores" logró llevarse tres gramófonos dorados en la 24 edición de los Latin Grammy, que se concedieron esta noche en Sevilla. El principal de ellos fue el premio a la Mejor Grabación del Año.

Además, Natalia Lafourcade obtuvo los Grammy Latinos al ‘Mejor Álbum Cantautor’ y ‘Mejor Canción Cantautor’.

Con ello, Natalia incrementó su cuenta a 17 premios Grammy Latinos, por lo que es la mujer más galardonada en estas ceremonias.

El productor de la grabación Adam Jodorowsky, al recoger el premio aseguró que ha promovido muchas grabaciones y ha trabajado con muchos artistas pero que Natalia Lafourcade le ha parecido alguien especial.

Video: ¿Dónde y a Qué Hora Ver los Latin Grammy 2023?

Entre otros las diez grabaciones finalistas de este premio se encontraban "No es que te extrañe", de Christina Aguilera; "Carretera y manta", de Pablo Alborán; y "Déjame llorarte", de Paula Arenas y Jesús Navarro.



También estaban seleccionadas como finalistas "Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53", de Bizarrap y Shakira; "Si tú me quieres", de Fonseca y Juan Luis Guerra; "Mientras me curo del cora", de Karol G , y "Ojos marrones" de Lasso.



Igualmente finalista para este premio han sido "La fórmula" de Maluma y Marc Anthony; "Despechá" de Rosalía; y "Correcaminos" de Alejandro Sanz y Danny Ocean.

Con información de EFE

HAVJ