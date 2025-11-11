Niebla Cancela Vuelos en Aeropuerto de Tijuana; Hay Más de 7 Mil Pasajeros Afectados

Los bancos de niebla que se presentaron durante la madrugada del lunes 10 de noviembre en el Aeropuerto Internacional de Tijuana, en Baja California, provocaron retrasos y cancelaciones de vuelos, afectando a más de siete mil pasajeros. Las condiciones climatológicas redujeron la visibilidad en la zona y obligaron a las aerolíneas a posponer o cancelar operaciones desde las primeras horas del día.

Hasta el momento 69 vuelos han sido afectados por la niebla en Tijuana

De acuerdo con información del aeropuerto, 69 vuelos resultaron afectados, de los cuales 32 fueron cancelados debido a la densa niebla. Los pasajeros que aguardaban en la terminal permanecieron por varias horas en las salas de espera, a la espera de actualizaciones por parte de las aerolíneas, sin recibir información precisa sobre el reinicio de los servicios.

Entre las personas afectadas, una de ellas relató haber llegado desde las cinco de la mañana para abordar su vuelo programado a las seis. Sin embargo, explicó que fue hasta cerca de las once cuando se les notificó que la salida se había reprogramado debido a las condiciones meteorológicas.

Otra pasajera, procedente de Sinaloa, señaló que su vuelo fue retrasado cuatro horas y posteriormente reprogramado hasta las 11 de la mañana, luego de que el personal de la aerolínea informara que la niebla continuaría por más tiempo del previsto.

¿Por qué las aerolíneas suspendieron operaciones hoy 11 de noviembre pese a tener visibilidad?

Durante la madrugada del martes 11 de noviembre, otro banco de niebla cubrió nuevamente el área del aeropuerto, aunque sin afectar significativamente la visibilidad. Aun así, algunas aerolíneas optaron por suspender operaciones preventivamente, para evitar incidentes durante los despegues y aterrizajes.

El director del Aeropuerto Internacional de Tijuana, Carlos Salgado de la Peña, explicó que, ante pronósticos desfavorables, las aerolíneas prefieren detener sus vuelos desde el origen para no arriesgar maniobras bajo baja visibilidad. Señaló que estas decisiones buscan garantizar la seguridad de pasajeros y tripulación.

Lo que sí es que, cuando las aerolíneas ven un pronóstico desfavorable, se protegen y no salen sus vuelos de su origen...

Ante las afectaciones recurrentes, se informó que el próximo año se llevará a cabo la instalación de un nuevo sistema de aproximación y una estación meteorológica moderna que proporcione información más precisa sobre las condiciones del clima.

Con la implementación de este nuevo equipamiento, se espera reducir el índice de afectaciones del actual 4% a solo 2%, lo que permitiría minimizar los retrasos ocasionados por los frecuentes bancos de niebla en la zona fronteriza.

¿Cuál es el pronóstico del clima para Tijuana los próximos días?

En la ciudad de Tijuana, se pronostican cielos mayormente nublados para los días miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 de noviembre, con un ambiente fresco y húmedo durante las mañanas y noches.

De acuerdo con el reporte meteorológico, las probabilidades de precipitaciones aumentarán hacia el jueves y viernes, alcanzando hasta un 88%, mientras que la temperatura máxima será de 21 grados centígrados y las mínimas descenderán a los 13 grados durante las noches.

Por lo que las autoridades piden mantenerse atentos a los comunicados de parte del Aeropuerto Internacional de Tijuana y de las propias aerolíneas, para evitar contratiempos por cancelaciones o retrasos de los vuelos.

