Mexicali Rompe su Primer Récord de Calor en 2026 con 42.2 Grados Centígrados

La ciudad de Mexicali registró una temperatura de 42.2 grados centígrados, marcando un incremento significativo en el clima a pesar de que aún se encuentra en curso la temporada de invierno. Este fenómeno se presenta a pocos días del inicio de la primavera, lo que ha llamado la atención por su anticipación.

De acuerdo con la información disponible, este aumento en la temperatura ha motivado la activación de acciones preventivas por parte de autoridades municipales y estatales, enfocadas en reducir riesgos a la población ante las condiciones climáticas extremas. Entre estas medidas se encuentran operativos relacionados con la atención de golpes de calor.

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Autoridades implementaron centros de hidratación por altas temperaturas.

En este contexto, se han instalado centros de hidratación, con el objetivo de ofrecer apoyo a la ciudadanía ante las altas temperaturas. Paralelamente, a nivel estatal se realizan gestiones relacionadas con subsidios para el consumo de energía eléctrica, considerando el impacto que puede generar el uso intensivo de sistemas de enfriamiento.

Fue en este escenario que se confirmó que los 42.2 grados centígrados alcanzados representan el primer récord de altas temperaturas en lo que va del año 2026 en Mexicali, lo que deja en evidencia un comportamiento atípico del clima al registrarse incluso antes de la llegada formal de la primavera.

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¿Cuáles son las recomendaciones de Protección Civil por altas temperaturas en Mexicali?

Las autoridades también informaron que, hasta el momento, no se han registrado fallecimientos asociados a golpes de calor, aunque se mantiene la vigilancia ante posibles afectaciones derivadas de estas condiciones. La situación ha llevado a reforzar la difusión de recomendaciones preventivas entre la población.

Entre las principales sugerencias emitidas por Protección Civil municipal se encuentra:

Evitar la exposición al sol durante las horas de mayor intensidad.

Usar ropa en colores claros para disminuir la absorción de calor.

Mantenerse hidratado, sobre todo durante las tardes.

No salir al exterior si no es necesario para evitar golpes de calor.

Asimismo, se exhorta a la ciudadanía a no ingresar a zonas agrestes del desierto en el municipio, debido a los riesgos que implican las altas temperaturas en estos entornos. Las autoridades se mantienen en alerta por la llegada anticipada del calor extremo en Mexicali.

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Información de Kitzia Flores | N+

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