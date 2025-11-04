Fiscalía Da Avances en Muerte de Tello Higuera Jr. Integrante de "Los Incomparables de Tijuana"

El cantante Eleuterio "Tello" Higuera Jr., integrante del grupo Los Incomparables de Tijuana y sobrino de Mario Quintero, líder de Los Tucanes de Tijuana, fue localizado sin vida al sur de Tijuana, tras haber sido privado de la libertad en Rosarito.

Nota relacionada: Hallan Sin Vida a Tello Higuera Jr, Sobrino del Líder de Los Tucanes de Tijuana; ¿Qué le Pasó?

Localizaron una cartulina junto al cuerpo de Tello Higuera Jr.

Los hechos ocurrieron durante la penúltima semana de octubre, cuando Tello Higuera Jr. fue privado de su libertad mientras asistía a un evento privado en la colonia Aztlán, en el municipio de Playas de Rosarito. Su cuerpo fue encontrado sobre un camino de terracería en el fraccionamiento Santa Fe, al sur de Tijuana, lo que generó una fuerte movilización policial en la zona.

El hallazgo conmocionó al gremio musical y a la comunidad tijuanense, pues el joven artista era parte de una agrupación reconocida dentro del ámbito regional llamada Los Incomparables de Tijuana. Autoridades estatales iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias del crimen y las posibles motivaciones detrás del ataque.

Nota relacionada: ¿Qué se Sabe del Fallecimiento de Tello Higuera Jr. Integrante de Los Incomparables de Tijuana?

En el lugar donde fue localizado el cuerpo, se halló una cartulina con un mensaje dirigido a una persona cercana al cantante.

Tello Higuera Jr. fue privado de la libertad un día antes de encontrar su cuerpo

El fiscal especializado en Delitos Contra la Vida, Miguel Ángel Gaxiola, detalló que Tello Higuera Jr. supuestamente fue privado de la libertad un día antes del hallazgo. La Fiscalía mantiene abierta una investigación para analizar el entorno personal y comercial del cantante, para buscar si existen otros motivos detrás de la agresión.

Aparentemente un día antes al hecho, fue privado de su libertad en la colonia Aztlán, en el municipio de Rosarito

Nota relacionada: ¿Quién Era Tello Higuera Jr, Sobrino del Líder de Los Tucanes de Tijuana Hallado Muerto?

Peritos y agentes de la Fiscalía continúan realizando diligencias periciales y entrevistas con personas cercanas al músico, con el fin de reconstruir los hechos previos a su desaparición y establecer el móvil del asesinato.

Historias recomendadas:

Información de Emilia Silva

RCP