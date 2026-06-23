Aseguran Cerca de Una Tonelada de Cocaína durante Cateo de Inmueble en Tlaxcala

El decomiso se dio luego de una denuncia donde presuntamente observaron entrar sujetos armados al domicilio en San Diego Xocoyucan.

900 Kilogramos Cocaína Asegurada Cateo Inmueble San Diego Xocoyucan TlaxcalaFoto: @FGRMexico

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900 kg de cocaína y armamento incautados en Tlaxcala tras un cateo en San Diego Xocoyucan. Entérate de cómo se desarrolló la operación.

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