Aseguran Cerca de Una Tonelada de Cocaína durante Cateo de Inmueble en Tlaxcala

Este lunes 22 de junio de 2026 se dio a conocer el aseguramiento de 900 kilogramos de cocaína durante el cateo de un inmueble en el municipio tlaxcalteca de San Diego Xocoyucan.

Además de la droga decomisada en la colonia Centro de la demarcación antes mencionada, también fueron halladas seis armas de fuego largas, cartuchos, cargadores y un chaleco táctico.

Catean inmueble donde almacenaban droga en San Diego Xocoyucan, Tlaxcala,

Esta diligencia se dio con la recepción de un informe y denuncia presentada por elementos de la SSPC, quienes al encontrarse realizando labores de investigación, observaron a una persona armada ingresar al inmueble referido, y donde se advirtió que en el interior se encontraba otro hombre, además de diversos paquetes con las características de narcótico.

Por estos hechos, se solicitó la orden de cateo, debidamente autorizada por la Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, en funciones de Juez de Control, en domicilio conocido como Camino Ex-Hacienda Xocoyucan, en la colonia Centro del municipio de San Diego Xocoyucan.

Aseguran 900 kilogramos de cocaína durante cateo en San Diego Xocoyucan, Tlaxcala

Bajo la conducción de la Fiscalía General de la República (FGR), se ejecutó una orden de cateo en un inmueble en San Diego Xocoyucan, en Tlaxcala, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (Semar), donde se aseguraron cerca de 900 kilogramos de posible cocaína, así como armas de fuego largas, cartuchos y cargadores.

Tras las diligencias, se confirmó el decomiso de seis armas de fuego largas, cajas que contenían cartuchos, cargadores, 900 tabiques confeccionados con material sintético que contenían polvo blanco con características propias de la cocaína, cada uno con peso aproximado de un kilogramo, una funda para arma de fuego y un chaleco táctico.

Con información de N+

GMAZ