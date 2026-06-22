Mujer Presuntamente Impidió que una Persona Recuperara Pertenencias durante Mudanza en Tlaxcala

Justina "N" se habría ausentado de la audiencia judicial por presunto abuso de confianza, por lo que fue declarada prófuga de la justicia.

Detenida Justina N Abuso Confianza Pertenencias Mudanza Chiautempan TlaxcalaFoto: Facebook Fiscalía General de Justicia

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Aprehenden a Justina 'N' en Chiautempan por abuso de confianza. La mujer habría impedido la recuperación de pertenencias en una mudanza. Conoce más.

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