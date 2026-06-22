Mujer Presuntamente Impidió que una Persona Recuperara Pertenencias durante Mudanza en Tlaxcala

Este lunes 22 de junio de 2026 se dio a conocer la aprehensión de Justina “N” por presuntamente haber incurrido en abuso de confianza en el municipio tlaxcalteca de Chiautempan.

De acuerdo con las autoridades, la hoy detenida habría impedido que una persona recuperara sus pertenencias durante una mudanza en la demarcación antes mencionada.

Detienen a Justina “N” por abuso de confianza en Chiautempan, Tlaxcala

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE) cumplimentó este lunes una orden de aprehensión contra Justina “N”, señalada por el delito de abuso de confianza.

La mujer no se presentó a una audiencia judicial relacionada con un caso ocurrido en 2022, cuando presuntamente impidió que una persona recuperara sus pertenencias durante una mudanza.

Tras ser declarada sustraída de la justicia y liberada una orden de aprehensión en su contra, fue detenida por elementos de la Policía de Investigación en el municipio de Chiautempan.

Golpean a hombre por grabar a carteristas en estación del metrobús en Puebla

Un joven identificado como Eder presuntamente fue víctima de agresión por parte del personal de seguridad que vigila los paraderos del metrobús en Puebla, luego de señalar y grabar a supuestos carteristas que operan a bordo de las unidades.

De acuerdo con la información del Gobierno del Estado, la tarde del pasado 19 de junio un usuario de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) sufrió una golpiza en la estación Fiscalía de la Línea 3.

Debido a que la violencia escaló, se requirió el apoyo de la Policía Municipal, la Policía Estatal y paramédicos, quienes brindaron atención médica al lesionado, luego de presentar una herida abierta en la cabeza, provocada por una hebilla.

Con información de N+

GMAZ