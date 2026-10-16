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Crecida de Ríos Mantienen en Alerta a Municipios del Sur de Veracruz

Autoridades monitorean el nivel de distintos afluentes de la zona debido a que han aumentado su nivel tras las precipitaciones de las últimas horas

Crecida de Ríos Mantienen en Alerta al Sur de VeracruzDeslaves, desprendimientos y daños en caminos se han registrado como resultado de las lluvias en la zona. Foto: Cristina Juárez del Sue

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Ríos crecidos y deslaves en Las Choapas ponen en riesgo la comunicación en Veracruz. Precaución en caminos y posible suspensión de clases.

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