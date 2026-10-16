Crecida de Ríos Mantienen en Alerta a Municipios del Sur de Veracruz

Las lluvias registradas en las últimas horas en Las Choapas han dejado tres zonas afectadas por deslaves en la carretera hacia Cerro de Nanchital, entre ellas el paso conocido como Puerta de Oro, el camino hacia Murillo Vidal y el sector de El Desengaño.

Se han presentado deslaves y daños en caminos, así como el incremento en los niveles de los ríos, los cuales mantienen en riesgo la comunicación de diversas comunidades. Uno de los puntos más afectados se encuentra en el camino hacia El Desengaño, donde la fuerza del agua provocó el desprendimiento de una parte considerable de la vía.

Asimismo, se ha registrado la crecida del río en la zona de López Rayón, sin que represente alguna afectación por el momento. En Uxpanapa, autoridades pidieron a las escuelas de las comunidades cercanas al río Solosúchil valorar la suspensión de clases si existe riesgo.

En el municipio de Hidalgotitlán, suspendieron hasta nuevo aviso el servicio de panga que conecta con Jáltipan, debido a la crecida del río Coatzacoalcos. Se exhorta a la población a extremar precauciones.