Incendio en Bodega de Plásticos Genera Alarma entre Habitantes del Centro de Xalapa

Durante las últimas horas del pasado lunes 24 de noviembre, se registró una intensa movilización de unidades de emergencia tanto de Protección Civil, Bomberos y paramédicos de diversas corporaciones. Ocurrió en la zona centro de la ciudad Xalapa, sobre la calle Poeta Jesús Díaz donde se registró el incendio de una bodega de plásticos.

Importante destacar que hasta el punto arribaron diversas unidades de emergencia, por este motivo fue necesario cerrar totalmente a la circulación vehicular, para que los cuerpos de auxilio realizaran las tareas de combate de este incendio.

Se dio a conocer que fue mediante una llamada a la línea de emergencias 911, donde se indicaba un incendio a la altura del Mercado Galeana y esto encendió aún más las alarmas de las unidades de emergencia por lo cual se realizó una intensa movilización.

Video Incendio Bodega Plásticos Moviliza Cuerpos de Emergencias Calle Jesús Díaz Zona Centro Xalapa Veracruz | N+

El humo se lograba apreciar desde varios metros a la redonda del inmueble, también se veían las llamas desde fuera del mismo, según el reporte se indicó que solo hubo una persona lesionada derivado de estos hechos, así como daños materiales cuantiosos y la afectación vehicular en este punto de la ciudad capital.

Se informó que la víctima fue atendida a por parte de paramédicos de Cruz Verde tras presentar crisis nerviosa, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital para recibir mayor atención. Los bomberos después de varios minutos lograron sofocar las llamas y enfriar el interior de la bodega, de manera preliminar informaron que este incendio se originó presuntamente debido a un cortocircuito en la instalación eléctrica del inmueble.

Esta movilización colapsó el tráfico vehicular en la zona centro de la ciudad capital, pero ante la oportuna intervención de los cuerpos de emergencia se evitó que el fuego se extendiera a los inmuebles aledaños al que presento el siniestro.

Noticia relacionada: Fuerte Incendio Consume Vivienda en Maneadero Ensenada; No Hubo Lesionados

Fuerte incendio en bodega de reciclaje en Veracruz

A kilómetros se lograba ver una cortina de humo por la altura que tomó tras un incendio registrado la mañana del pasado lunes 24 de noviembre en la colonia campestre, al poniente de la ciudad de Veracruz.

Se trató de una bodega abandonada sobre la calle circunvalación poniente de dicha zona habitacional, la cual se ubica a un costado de la colonia amapolas, y donde en ocasiones se labora en el reciclaje. De acuerdo con los vecinos, el sitio ha estado abandonado y donde presuntos delincuentes han estado saqueando poco a poco, por lo que se deja solamente una gran cantidad de basura.

Video Incendio Consume Bodega Recicladora Abandonadas en la Colonia Campestre de Veracruz | N+

Trascendió que indigentes pudieron haber causado el inicio de este incendio, el cual fue aparatoso por la altura que tomaron las llamas y que se extendieron por toda la bodega, y que preocupaba porque podría extenderse a construcciones cercanas.

Habitantes del lugar realizaron el reporte correspondiente a las autoridades ante el temor existir temor de que el fuego pudiera extenderse a casas o negocios que se ubican muy cerca del inmueble que estaba en llamas, llegando minutos después elementos de bomberos de Veracruz para controlar la situación. No hubo personas lesionadas, y hasta ahora no se ha dado a conocer cuál fue el verdadero motivo de ese incendio.

Historias Recomendadas:

Con información de Denisse López y Alfredo Arellano | N+

FPF