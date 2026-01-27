Hombre Muere en Vía Pública Mientras Trabajaba A Bordo de su Triciclo en Veracruz

La mañana de este martes 27 de enero, se registró movilización de autoridades y cuerpos de emergencias debido a que se reportó el fallecimiento de una persona en la vía pública mientras trabajaba a bordo de su triciclo.

Sergio Mejías Contreras, de 59 años, perdió la vida cuando se encontraba trabajando en la colonia Adolfo Ruiz Cortines de la ciudad de Veracruz, presuntamente por un infarto.

Los hechos anteriormente descritos se suscitaron sobre la calle Sur 6 con Hermenegildo Galeana de dicha zona habitacional, cuando realizaba sus labores diarias.

Paramédicos confirmaron el fallecimiento de Sergio al intentar darle los primeros auxilios

Sergio había mencionado que al salir de la casa de su hermano le dolía el pecho y que no se sentía bien. Su familiar narra que, al saber de ello, le dio dinero para que volviera a su casa y creyó que había tomado su camino, pero continuó con sus normales.

Minutos más tarde, el familiar salió de su vivienda y se dio cuenta de que había un hombre tirado sobre la calle, con las características de Sergio, quien recibió primeros auxilios, pero no se pudo poner a salvo.

Paramédicos, al atender la situación, confirmaron que el sujeto ya no tenía signos vitales, por lo que elementos de la Policía Estatal y navales llevaron a cabo el acordonamiento de la zona para la preservación de los indicios.

Minutos más tarde, al lugar arribaron elementos periciales, quienes se encargaron de realizar las diligencias correspondientes y posteriormente el levantamiento del cuerpo que quedó tirado sobre la vía pública.

