Accidentes

Auto y Camioneta Salen del Camino Tras Choque en Álamo Temapache; Hay Lesionados

Las afectadas viajaban hacia La Esperanza para entregar un pedido de pan cuando ambas unidades terminaron fuera del camino

Un accidente en la carretera Álamo-Tihuatlán dejó a dos mujeres heridas mientras entregaban panUn accidente en la carretera Álamo-Tihuatlán dejó a dos mujeres heridas mientras entregaban pan. Foto: Sandy Escamilla

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Accidente en Álamo-Tihuatlán deja a dos mujeres heridas mientras entregaban pan. El conductor de la camioneta escapó.

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