Auto y Camioneta Salen del Camino Tras Choque en Álamo Temapache; Hay Lesionados

Dos mujeres resultaron lesionadas en un aparatoso accidente registrado en la carretera federal Álamo-Tihuatlán, a la altura de la comunidad de Estero del Ídolo, del municipio de Álamo Temapache, donde un automóvil fue impactado por una camioneta.

Las afectadas viajaban en un vehículo azul con destino a la comunidad de La Esperanza, para entregar un pedido de pan, cuando fueron impactadas por una camioneta de color negro. Ambas unidades salieron del camino y sufrieron daños.

Una de las mujeres presentó dolor en el cuello y la otra heridas en una pierna. además, un ocupante de la camioneta fue trasladado al Hospital General para su valoración médica.

El conductor de la camioneta habría escapado tras ser intervenido por las autoridades.