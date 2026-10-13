Motociclista Muere al Chocar Contra Camioneta Estacionada en Coatzacoalcos

En Coatzacoalcos durante la madrugada, un hombre de aproximadamente 35 a 40 años de edad perdió la vida, luego de estrellar la motocicleta que conducía contra la parte trasera de una camioneta estacionada sobre la calle Juan Osorio López de la colonia Francisco Villa.

Se presume que debido al exceso de velocidad, perdió el control de la unidad y se impactó contra una camioneta dedicada a la recolección de chatarra, que se encontraba estacionada en la avenida Juan Osorio entre Popoluca y Zoque.

En el lugar el motociclista perdió la vida a consecuencia de las graves lesiones que sufrió. Elementos de la Policía Estatal acudieron al lugar y acordonaron el área, además de solicitar la intervención del personal de Servicios Periciales y de la Fiscalía General del Estado para la realización de la investigación correspondiente.

Se dio a conocer que hsta el momento el motociclista permanece en calidad de desconocido, en espera de ser identificado.