Accidentes

Motociclista Muere al Chocar Contra Camioneta Estacionada en Coatzacoalcos

El percance ocurrió durante las primeras horas del día sobre Juan Osorio López, entre Popoluca y Zoque; autoridades ministeriales realizaron las diligencias

Motociclista fallece tras chocar con camioneta en Coatzacoalcos al sur de VeracruzMotociclista fallece tras chocar con camioneta en Coatzacoalcos al sur de Veracruz. Foto: Archivo N+

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Un motociclista fallece al chocar con una camioneta en la colonia Francisco Villa, Coatzacoalcos. Se presume exceso de velocidad

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