Cortador de Naranjas Muere Sobre Camión de Carga en Veracruz

Un hombre cortador de naranja perdió la vida sobre un camión de carga en la colonia Plaza Verde, del municipio de Martínez de la Torre, en la zona norte del estado de Veracruz.

Los hechos ocurrieron la tarde del miércoles y conforme ha transcurrido la información, se ha podido conocer que el fallecido fue identificado como Rafael Santos Flores, de 40 años.

De acuerdo con sus compañeros, el hombre comenzó a sentirse mal mientras laboraba, hasta que se desvaneció y murió. Paramédicos de Protección Civil acudieron al sitio, pero confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Se presume que la muerte fue a consecuencia de un infarto; sin embargo serán autoridades quienes confirmen las causas de su muerte.

Elementos policíacos tomaron conocimiento del caso, mientras las autoridades competentes realizaron las diligencias correspondientes.