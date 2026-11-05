Seguridad

Cortador de Naranjas Muere Sobre Camión de Carga en Veracruz

La persona fallecida fue identificada como Rafael Santos de 40 años. Paramédicos de Protección Civil confirmaron que ya no contaba con signos vitales

Cortador de naranjas muere sobre camión de carga en Martínez de la Torre.Cortador de naranjas muere sobre camión de carga en Martínez de la Torre. Foto: Bernabé Vallejo Olvera

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Un cortador de naranjas muere en su jornada laboral. Rafael Santos Flores, de 40 años, perdió la vida en un camión. Investigan causas.

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