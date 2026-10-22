Seguridad

Detienen a Hombre por Violencia de Género en Córdoba, Veracruz

Se le investiga a Rafael 'N' por el delito cometido en agravio de una persona de identidad resguardada

Detenido en Córdoba por violencia de género.Detenido en Córdoba por violencia de género. Foto: N+

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Detención en Córdoba: Rafael 'N' investigado por violencia de género. Su futuro legal se decidirá en las próximas horas.

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