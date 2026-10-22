Detienen a Hombre por Violencia de Género en Córdoba, Veracruz

Rafael ’N’ fue detenido en Córdoba por elementos de la policía ministerial de investigación que cumplimentaron una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de violencia de género.

De acuerdo a los hechos, se le investiga por el delito cometido en agravio de una persona cuya identidad se encuentra legalmente resguardada.

Según los primeros reportes, la orden fue girada el 10 de septiembre de 2026, derivada del proceso penal 248/2018, radicado ante el Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz.

La situación legal se definirá en las siguientes horas y el detenido fue trasladado al penal en Amatlán.