Sacerdote es Detenido por Presunto Abuso Contra Menores en Córdoba, Veracruz

Un sacerdote identificado como Jorge “N”, originario de Durango y con domicilio en Córdoba, fue detenido por elementos de la Policía Ministerial, en cumplimiento de una orden de aprehensión relacionada con el presunto delito de abuso sexual agravado en agravio de dos menores.

De acuerdo con la información disponible, el mandamiento judicial corresponde a la causa penal 02/2020 y fue emitido por el Juez Penal de Control del Segundo Circuito Judicial, con sede en Atotonilco el Grande, Hidalgo.

Para llevar a cabo la detención se contó con la colaboración de elementos de la Policía Ministerial del estado de Hidalgo, quienes participaron en el cumplimiento de la orden judicial.

Tras su aseguramiento, Jorge “N” quedó a disposición de las autoridades correspondientes, que continuarán con las diligencias establecidas dentro de la causa penal.

Será la autoridad judicial competente la que determine su situación jurídica conforme avance el proceso, por lo que el detenido mantiene su derecho a la presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial en su contra.