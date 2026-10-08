Seguridad

Sacerdote es Detenido por Presunto Abuso Contra Menores en Córdoba, Veracruz

Jorge “N” quedó a disposición de las autoridades correspondientes. El mandamiento judicial corresponde a la causa penal 02/2020

Sacerdote es detenido por presuntos abusos.Sacerdote es detenido por presuntos abusos. Foto: N+

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Detienen a sacerdote en Córdoba por presunto abuso a menores. El caso 02/2020 avanza y Jorge 'N' espera su juicio.

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