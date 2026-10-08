Seguridad

FGR Detiene a Dos, Asegura Armas y Drogas tras Cateo en Apodaca, Nuevo León

Autoridades federales llevaron a cabo un operativo en la colonia Villa de San Carlos

Droga, armas y celulares asegurados por FGR en cateo en ApodacaFue asegurada droga, armas, celulares y dinero en efectivo. Foto: FGR

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