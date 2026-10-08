FGR Detiene a Dos, Asegura Armas y Drogas tras Cateo en Apodaca, Nuevo León

Dos personas fueron detenidas en un cateo realizado por autoridades federales en el municipio de Apodaca, Nuevo León, donde además se aseguraron sustancias prohibidas, armas de fuego y un vehículo.

El despliegue de personal de la Fiscalía General de la República (FGR) se dio en una casa ubicada en la colonia Villa de San Carlos, en el municipio de Apodaca. Las autoridades cumplimentaron una orden de cateo e ingresaron al domicilio.

De acuerdo con lo informado por la FGR, durante el operativo se aseguró un arma de fuego, 13 cartuchos, una réplica de arma tipo pistola de gas, un cargador, tres bolsas que contenían aproximadamente dos kilos de metanfetamina, 24 pastillas de clonazepam, 3 mil 500 pesos, un vehículo, cuatro celulares y una báscula digital.

Además, las autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a dos personas que son investigadas por los delitos contra la salud y Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, quienes fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación.

SHH