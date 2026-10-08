Seguridad

Localizan Cuerpo en un Canal de Riego en Ciudad Juárez

Personal de Protección Civil alertó a las autoridades tras localizar el cuerpo en el canal

Protección Civil localizó el cuerpoProtección Civil localizó el cuerpo. Foto: N+

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Un hombre sin vida fue localizado en un canal de riego en Ciudad Juárez.

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