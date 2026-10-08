Localizan Cuerpo en un Canal de Riego en Ciudad Juárez

La tarde de este jueves fue localizado un hombre sin vida dentro de un canal de riego, en el kilómetro 41 de la carretera Juárez-Porvenir, en el poblado Juárez y Reforma, casi en el entronque con el puente internacional Guadalupe-Tornillo.

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, personal de Protección Civil de Guadalupe realizó el llamado al número de emergencias 911 luego de localizar a una persona sin vida dentro del canal.

Tras el reporte, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) acudieron al lugar y procedieron a resguardar el área, mientras que agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron las primeras investigaciones y el levantamiento de evidencias.

En el sitio se informó que la víctima tendría entre 35 y 40 años, se encontraba semidesnuda y presentaba hematomas en distintas partes del cuerpo. Finalmente, personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar la causa de muerte.