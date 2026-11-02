Misas de Sanación y Exorcismos: Esto es lo que Ocurre en Puente Jula, Veracruz

Cada viernes, personas de distintos estados de México e incluso del extranjero llegan a la Parroquia San Miguel Arcángel de Puente Jula, en el municipio de Paso de Ovejas, Veracruz, para participar en misas de sanación y liberación.

En su visita buscan ayuda espiritual y algunos, esperan encontrar alivio a sus problemas físicos y emocionales. Así lo indica el padre Francisco Javier Ugalde Álvarez.

'Viene la gente buscando eso, la misericordia. Vienen de todos los estados de la República, vienen incluso del extranjero, vienen de partes muy distantes, porque han oído hablar de este lugar'

El padre Francisco Ugalde, es el único padre exorcista avalado por la Diócesis de Veracruz y explica que durante las misas se realizan oraciones por los enfermos y por personas que buscan liberarse de lo que considera ataduras espirituales.

'Dentro de la santa misa pedimos por la salud del enfermo, la liberación del oprimido, donde pedimos que se rompan todas esas ataduras que el demonio ha puesto en la vida de muchas criaturas, también intentamos contrarrestar la ignorancia que hay en muchas criaturas que buscan la brujería, las hechicerías, las limpias, el curanderismo y muchas veces hasta las cosas más perversas como los pactos demoníacos, el culto a la santa muerte'

Estas celebraciones tienen más de cinco décadas de historia. El sacerdote asegura que se han mantenido todos los viernes, incluso durante contingencias climatológicas y hasta durante la propia pandemia.