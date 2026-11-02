Sociedad

Misas de Sanación y Exorcismos: Esto es lo que Ocurre en Puente Jula, Veracruz

En la Parroquia San Miguel Arcángel, el padre Francisco Ugalde realiza ceremonias para quienes buscan liberación

Misas de Sanación y Exorcismos: Esto es lo que se Realiza en Puente Jula, VeracruzMisas de Sanación y Exorcismos: Esto es lo que se Realiza en Puente Jula, Veracruz. Foto: Parroquia San Miguel Arcángel de Puente Jula

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Cada viernes, Puente Jula en Veracruz se convierte en un refugio espiritual. Conoce cómo las misas de sanación y exorcismos atraen a personas en busca de alivio físico y emocional.

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