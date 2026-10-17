Consulado de México Asiste a 16 Mexicanos tras Naufragio en Ensenada, BC

El Consulado General de México en San Diego activó de manera inmediata su protocolo de emergencia tras ser informado sobre el operativo de rescate humanitario de la Guardia Costera a los pasajeros de una embarcación que naufragó a 140 millas náuticas al oeste de Ensenada, Baja California.

Personal del Departamento de Protección de la representación consular acudió a distintos hospitales del Condado de San Diego, logrando ubicar y brindar asistencia directa a 16 nacionales mexicanos que fueron trasladados a dichos centros de salud para su evaluación médica tras el incidente en altamar.

Mediante un comunicado emitido este 16 de octubre de 2026, el consulado reconoció la labor coordinada de los hospitales, servicios médicos y agencias de rescate marítimo y aéreo en ambos lados de la frontera.

JMR