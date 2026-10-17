Seguridad

Consulado de México Asiste a 16 Mexicanos tras Naufragio en Ensenada, BC

Los connacionales fueron trasladados a hospitales de San Diego para su valoración médica, activándose líneas de emergencia de apoyo a sus familias

Consulado de México Asiste a 16 Mexicanos tras Naufragio en Ensenada, BCConsulado de México Asiste a 16 Mexicanos tras Naufragio en Ensenada, BC | Foto: N+

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