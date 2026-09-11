Por Esta Razón la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua Arrestó al Juez Manuel 'N'

La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua ejecutó una orden de aprehensión contra el juez de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial Hidalgo, Manuel 'N', quien se encontraba suspendido por el Tribunal de Disciplina Judicial.

De acuerdo con la Fiscalía, se trata de la primera ocasión en que un juzgador penal es conducido ante tribunales penales para responder por actos presuntamente cometidos durante el ejercicio de su función.

La detención fue realizada por agentes de la Policía de Investigación en la ciudad de Chihuahua, en cumplimiento de una orden de aprehensión.

Según la Fiscalía, la investigación comenzó a partir de denuncias ciudadanas presentadas ante la Fiscalía Anticorrupción por personas que señalaron presuntas irregularidades dentro de un proceso judicial en curso.

Los datos de prueba reunidos en la carpeta de investigación apuntan a que el juez presuntamente habría realizado acciones para favorecer a una de las partes dentro de un proceso penal.

Las indagatorias señalan que el abogado defensor de una persona previamente vinculada a proceso solicitó una audiencia de revisión de medidas cautelares durante el periodo vacacional del Poder Judicial.

Previamente, otro juez había determinado la vinculación a proceso del imputado y establecido la prisión preventiva justificada como medida cautelar.

La Fiscalía sostiene que Manuel 'N' habría modificado esa determinación durante la audiencia y otorgado una ventaja procesal indebida a la defensa. También señaló que existe una relación de amistad entre el juez investigado y el abogado defensor.

Durante esa audiencia, el juzgador habría cuestionado los argumentos utilizados por la jueza que impuso la prisión preventiva y realizado un análisis de las circunstancias consideradas para establecer dicha medida.

La Fiscalía argumentó que el juez no tenía competencia para revisar o descalificar los razonamientos de otra persona juzgadora de igual jerarquía, debido a que para ello existen mecanismos de impugnación y autoridades jurisdiccionales de segunda instancia.

También señaló que el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que una medida cautelar puede modificarse cuando hayan variado objetivamente las condiciones que justificaron su imposición.

La Fiscalía informó que en las próximas horas será presentado ante la autoridad judicial para formularle la imputación.