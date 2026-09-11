Seguridad

Por Esta Razón la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua Arrestó al Juez Manuel 'N'

El juzgador se encontraba suspendido por el Tribunal de Disciplina Judicial

Sede de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua. Foto: EspecialSede de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua. Foto: Especial

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