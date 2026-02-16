Eclipse Solar En Vivo Hoy 17 de Febrero 2026: ¿A Qué Hora y Dónde Ver Anillo de Fuego en México?

Uno de los fenómenos astronómicos más esperados es el eclipse solar y el primero de este tipo que se vivirá este año es hoy, 17 de febrero 2026. Si tú lo quieres ver en vivo y online desde México, en N+ te decimos a qué hora y cómo ver, además de compartirte la transmisión en tiempo real del llamado "anillo de fuego".

Previamente, te hemos dado a conocer la duración de este esperado fenómeno astronómico, además de cuál será el eclipse del que se prolongue más el espectáculo, incluso que el de México.

Cabe recordar que en el territorio nacional se pudo apreciar un fenómeno similar el 8 de abril de 2024, pues desde algunos puntos se observó el anillo de fuego, aunque en otras zonas del continente se apreció un eclipse solar total.

Video: Muere Julieta Fierro: En Capsula para N+ Explicó el Eclipse Solar

¿A qué hora se verá el eclipse solar hoy 17 de febrero 2026 en México?

La cita para este evento astronómico ya tiene hora. El mayor punto de intensidad se vivirá a las 12:11 horas GMT (06:11 horas, tiempo del centro de México). Este momento es cuando se alcanza la alineación central.

De acuerdo con la NASA, el eclipse solar anular ocurre cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra mientras se encuentra en su punto más alejado de esta. Debido a que la Luna está más lejos de la Tierra de lo habitual, parece más pequeña que el Sol y no lo cubre por completo. Esto crea lo que parece un "anillo de fuego" en el cielo.

Estos serán los horarios del desarrollo del eclipse solar en México:

03:56 horas: Comienzo de la fase parcial.

05:42 horas: Inicio del periodo de anularidad.

06:11 horas: Punto máximo del eclipse solar.

06:41 horas: Finalización de la etapa anular.

08:27 horas: Conclusión total del eclipse parcial.

¿Dónde ver el eclipse solar anular?

Este fenómeno se verá principalmente desde la Antártida, pero lo podrás seguir desde México a través de transmisiones en línea y en vivo, que te compartiremos en N+.

