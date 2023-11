Alerta por Virus Sincitial Respiratorio entre Niños Migrantes en la CDMX

En el aviso epidemiológico semanal de la Secretaría de Salud se contabilizan 288 casos de infecciones causadas por el virus sincitial respiratorio durante esta temporada, que inició en octubre. Han requerido hospitalización 271 personas.

La alerta está entre los niños pequeños y entre poblaciones vulnerables como los migrantes, la situación es todavía más complicada.

Albanny Andrea, colombiana de 30 años, ha viajado hasta México con sus dos hijas pequeñas, una bebé con desnutrición y una niña de siete años que actualmente tiene gripa.

Ella, como otros migrantes, aseguran que costear una enfermedad en nuestro país es muy caro.

Es difícil conseguir medicamento porque yo no conozco, preguntamos por un jarabe para la tos y costaba 200 pesos

Yuleidi Rubio también tiene a su hija con síntomas de enfermedad respiratoria. Dice que en el Hospital Pediátrico de Iztapalapa consideraron que la fiebre que presentaba no ameritaba urgencia.

Salí prácticamente llorando del hospital, la señora me dijo que lo de mi hija no era emergencia, yo vi que sí porque llevaba la fiebre; ya la llevé a consulta médica. Fueron 400 pesos pero logré comprarle sus medicamentos y se le quitara su infección de garganta

Los migrantes que duermen en la calle cubriéndose con toldos y cobijas dicen que son más fuertes los fríos invernales.

Acostumbrarme al frío de la Ciudad de México me costó muchísimo, me enferme, la niña se me enfermó y fue bastante duro todavía dormir acá afuera