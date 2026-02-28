Shakira en el Zócalo CDMX 2026: Fotos del Escenario Para el Espectáculo de este Domingo

Este sábado 28 de febrero continúan los trabajos de instalación y montaje del escenario que albergará el concierto gratuito de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México. Estas labores avanzan conforme a lo previsto, con el objetivo de garantizar que el espectáculo se lleve a cabo bajo condiciones óptimas de seguridad, organización y logística.

El evento programado para el domingo 1 de marzo, de acceso libre para todo el público, está previsto para iniciar a las 20:00 horas, por lo que las autoridades capitalinas recomiendan a las y los asistentes anticipar su llegada, así como tomar en cuenta las rutas de acceso y posibles cierres viales en el primer cuadro de la ciudad.

Escenario donde se presentará Shakira. Foto: Cuartoscuro

Asimismo, el Gobierno capitalino dio a conocer con antelación una lista de objetos que no estarán permitidos para ingresar al concierto, con el objetivo de preservar el orden y la seguridad durante el desarrollo del espectáculo.

Desplegarán 6 mil 500 servidores públicos

Para este evento masivo, el Gobierno de la Ciudad de México informó que desplegará un operativo especial integrado por más de 6 mil 500 servidores públicos de distintas secretarías, direcciones y dependencias, quienes se encargarán de resguardar la integridad de las y los asistentes. La administración encabezada por Clara Brugada detalló que también se implementarán acciones de reordenamiento urbano para inhibir el comercio ambulante y la venta de bebidas alcohólicas en las inmediaciones, a través de la Secretaría de Gobierno.

De igual forma, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) dispondrá de 70 elementos estratégicamente distribuidos para dar seguimiento puntual al operativo y atender cualquier eventualidad. Este personal realizará recorridos permanentes en el Zócalo y en zonas aledañas como el Monumento a la Revolución, el Hemiciclo a Juárez y diversas calles del Centro Histórico, además de contar con presencia en los 12 puestos de auxilio médico que serán instalados para brindar atención inmediata al público.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegará a 3 mil 800 policías de las Subsecretarías de Operación Policial, Control de Tránsito, Inteligencia e Investigación Policial, y Participación Ciudadana y Prevención del Delito; quienes estarán apoyados de 47 vehículos, 25 motocicletas, dos grúas y dos ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

