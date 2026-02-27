¿Qué Pasó Afuera de Concierto de Shakira Hoy? Manifestantes se Enfrentan a Policías de CDMX

En el exterior del recinto donde se realiza el concierto de Shakira hoy 27 de febrero, se lleva a cabo una protesta para exigir justicia por la muerte de Iván Varela Chávez, quien fue atropellado en las inmediaciones del Estadio GNP, en la alcaldía Iztacalco.

Los manifestantes se reunieron en la Puerta 6 del complejo deportivo del Autódromo para pedir a las autoridades que el caso no quede impune. Con pancartas y consignas cerraron el Viaducto, lo que provocó severo caos vial.

Lo cual se incrementó con el tránsito que genera el show de la cantante colombiana. Por lo tanto, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), replegaron a los familiares y amigos de Iván Varela.

El padre del joven que perdió la vida al ser arrollado, Marco Antonio Varela, dijo a N+ que su único objetivo es visibilizar el caso.

Venimos a pedir que aumenten las condiciones de seguridad para todos los deportistas que vienen aquí porque la empresa no pone seguridad en sus colaboradores

Asimismo, refirió que la muerte de su hijo fue por una negligencia de una empresa organizadora de conciertos y no reciben sanciones adecuadas.

Lo de mi hijo Iván y siguen pasando canciones a exceso de velocidad y en sentido contrario y no respetan a los deportistas

¿Qué pasó con Iván Varela Chávez?

Iván Varela Chávez tenía 28 años de edad y era un deportista de alto rendimiento. De acuerdo con sus familiares el día del accidente se preparaba para una competencia.

Hace dos años una grúa del grupo OCESA mató a mi sobrino Iván Varela Chávez, quien tenía 28 años y estaba practicando para una carrera de triatlón en las instalaciones del Autódromo

También indicaron que Iván realizaba su práctica en un horario adecuado, sin embargo, el operador de la unidad lo atropelló.

Desde hace dos años se ha tratado de que se hagan responsables y regulen sus vehículos para que esto ya no vuelva a sucederle a nadie más

Luego de permanecer varios minutos en la zona de la protesta, el grupo de manifestantes se retiró. El concierto de Shakira en el Estadio GNP hoy, sigue sin complicaciones.

Al respecto la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó:

Personal de la Policía Metropolitana de la SSCA acudió al Viaducto Río Piedad, en la alcaldía Iztacalco debido a la presencia de 25 personas que bloquearon la vialidad en ambos sentidos; por lo que formaron una línea de contención y replegaron a los manifestantes para que sean atendidos en la zona de banqueta.

