Trabajadores de Plataforma Amenazan con Nueva Marcha Mañana 31 de Marzo 2026 en CDMX

Trabajadores de plataformas amenazaron con una nueva marcha para mañana, 31 de marzo de 2026, luego de que hoy lunes protestaron en calles de la Ciudad de México (CDMX).

Video: Trabajadores de Aplicación Suspenden Mega Marcha en CDMX

Se trata de integrantes del Movimiento Colectivo de Trabajadores de Plataformas, quienes exigen una mesa de diálogo con la finalidad de exponer sus demandas consistentes en:

La mejora a las tarifas.

Reducción de comisiones, ya que aseguran que se les retira más del 25%.

El derecho a prestar sus servicios en la zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

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Nueva protesta de trabajadores de apps en CDMX

Desde temprano, choferes de plataforma se reunieron en Paseo de la Reforma a la altura del Ángel de la Independencia, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, por más de dos horas cortaron la circulación de manera intermitente afectando la circulación en ambos sentidos.

Elementos de Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) impidieron que la manifestación de los conductores de plataforma que estaban en el Ángel de la Independencia se extendiera al Periférico de la CDMX.

Los uniformados encapsularon a los choferes, quienes dieron un informe y se retiraron del lugar, se espera que mañana realicen una nueva marcha, además de que podrían reunirse con autoridades capitalinas.

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Con información de N+

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