¿Aplican Doble No Circula Mañana 24 de Marzo por Contingencia? Hay Restricción en CDMX y Edomex

La calidad del aire en el Valle de México se ha visto afectada por altos niveles de contaminación, por lo que los automovilistas se preguntan si hay contingencia ambiental y si aplica el Doble Hoy No Circula mañana 24 de marzo 2026. Por ello, acá en N+ te decimos cómo opera el programa de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema).

Al estar en temporada de ozono, las condiciones meteorológicas favorecen la acumulación de contaminantes en la atmósfera y una de las medidas para reducirlo es la activación de la Fase 1 de contingencia y el Doble No Circula, por parte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

Por ello, en una nota previa te contamos cómo está la calidad del aire en CDMX y Edomex hoy, pues de esto depende qué carros, hologramas, terminación de placas y engomados pueden circular en las calles de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Video. Riesgos a la Salud, el Problema Detrás de las Contingencias Ambientales en el Valle de México

¿Hay Contingencia Ambiental en CDMX y Edomex?

El Índice de Aire y Salud reporta que la calidad del aire en el Valle de México es mala por la presencia de partículas PM10 y PM2.5, reportada en la estación de monitoreo ubicada en la Gustavo A. Madero.

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Sin embargo en el resto de estaciones activas va de buena a aceptable, de ahí que no existan condiciones para que se active la contingencia ambiental ni el Doble Hoy No Circula.

De esta manera, hasta el momento ni la CAMe o el Gobierno del Estado de México han decidido activar la Fase 1 de Contingencia en el Valle de México, pero te recomendamos seguir de cerca todas las actualizaciones que se brinden al respecto.

¿Cómo funciona el Doble Hoy No Circula en martes?

En caso de que los niveles de contaminación cambien en las próximas horas y CAMe decida activar el Doble No Circula mañana 24 de marzo. Así aplicaría la restricción vehicular por contingencia ambiental este martes:

No circulan todos los vehículos con holograma 2.

Carros con holograma 1 y terminación de placa PAR no puede salir a las calles.

no puede salir a las calles. Autos con holograma 1, 0 y 00 con engomado ROSA y terminación de placas 7 y 8.

con y terminación de Carros con placas foráneas, checa cuáles son.

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Hoy No Circula martes 24 de marzo: ¿Qué carros no circulan?

Debido a que todo parece indicar que no se aplicará el Doble Hoy No Circula este martes, el programa de Sedema funcionará de forma habitual, por lo que solo se afectará la circulación de los carros que tengan las siguientes condiciones:

Holograma 1 y 2, engomado ROSA, terminación de placas 7 y 8.

La restricción por el programa Hoy No Circula de este martes 24 de marzo 2026, que aplica desde las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche, opera en las 16 alcaldías de la CDMX y en los municipios conurbados del Edomex.

¿Qué carros sí circulan mañana 24 de marzo?

Pese a que el programa Hoy No Circula de mañana martes 24 de marzo afectará a algunos carros, no todos los automóviles cuentan con la restricción de salir a las calles, ya que estos estarán exentos este día:

Motocicletas. Autos eléctricos. Autos híbridos. Transporte público y de emergencia. Vehículos de personas con discapacidad. Vehículos con holograma 0 y 00. Carros con holograma 1 y 2 con engomado amarillo, rojo, verde y azul. Carros con holograma 1 y 2 con terminación de placas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 0.

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