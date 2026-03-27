¿Hay Doble No Circula Mañana 28 de Marzo 2026 por Contingencia? Autos Castigados en CDMX-Edomex

La mala calidad del aire sigue siendo un factor de riesgo para que se decrete una nueva Contingencia Ambiental, y acá en N+ te decimos si se activó el Doble Hoy No Circula mañana 28 de marzo de 2026 y qué autos están 'castigados' por la restricción vehicular en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) en el cuarto sábado del mes.

Al estar en temporada de ozono, los automovilistas deben mantenerse informados sobre la aplicación del programa de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), y en notas previas te explicamos si la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activará las medidas de emergencia y cómo se aplicó el Hoy No Circula este viernes.

Como sabes en caso de contingencia ambiental se tendría que aplicar el Doble No Circula, el cual afecta a más carros, terminaciones de placas, hologramas y engomados de lo habitual y de transitar en un día que no está permitido se castiga con una costosa multa y hasta corralón.

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¿Habrá Doble Hoy No Circula 28 de marzo de 2026?

En el último informe, la calidad del aire en CDMX y Edomex es mala debido a la presencia de contaminantes PM10 y PM2.5, por lo que existen condiciones para que CAMe decrete la Fase 1 de contingencia, así como el Doble Hoy No Circula sabatino 28 de marzo 2026.

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Sin embargo, hasta el momento CAMe no ha decretado la contingencia ambiental, por lo que se recomienda esperar la decisión oficial del organismo en las próximas horas, ya que los niveles de contaminación podrían disminuir debido a las condiciones meteorológicas.

¿Cómo aplica el Doble No Circula Sábado?

Como te lo explicamos en una nota anteriormente, en caso de que se active la Contingencia Ambiental, este sábado 28 de marzo de 2026 no podrán transitar en las calles de la CDMX y Edomex los carros con los siguientes elementos, de acuerdo con las medidas del programa de la Sedema y CAMe:

Todos los autos con holograma 2.

Carros con holograma 1 y terminación de placas PAR: 0, 2, 4, 6, 8.

Autos con holograma 0 y 00 con engomado AMARILLO y terminación de placas 5 y 6.

Carros foráneos, checa cuáles son.

Vehículos con permiso para circular sin placas.

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¿Quiénes no circulan mañana sábado 28 de marzo 2026?

Hasta el momento, el No Circula sabatino 28 de marzo 2026 funcionará de forma habitual, y al ser el cuarto sábado del mes, estos son los carros y camionetas de uso particular que descansan en la CDMX y Edomex:

Holograma 2, cualquier terminación de placa.

Holograma 1, terminación de placa PAR: 0, 2, 4, 6, 8.

Placas foráneas.

Permisos vehiculares provisionales.

El programa Hoy No Circula de los sábados opera en el mismo horario que lo hace entre semana que es de 5 am hasta las 10 pm, y se aplica en las 16 alcaldías de la CDMX y municipios conurbados del Edomex.

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