¿Dónde Sonará la Alerta Sísmica Mañana por Simulacro 2026? En Estos Puntos se Escuchará

No te asustes, este miércoles 18 de febrero de 2026 sonará la alerta sísmica por el Simulacro 2026. El primero de tres contemplados para este año. Y en N+ te adelantamos en qué entidades se escuchará esta alarma y a través de qué vías.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) recordó que la alerta sísmica sonará en punto de las 11:00 horas de este 18 de febrero con el objetivo de reforzar la capacidad de respuesta ante una emergencia sísmica en el país.

Si bien en una nota ya te dimos a conocer la hora exacta en la que escucharás la alerta sísmica en los altavoces, también es importante que sepas que llegará un mensaje directamente a tu celular para advertir sobre la hipótesis de sismo de magnitud 7.2 con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca.

Laura Velázquez Alzúa, titular de la CNPC, dio a conocer que se activarán 13 mil 900 altavoces distribuidos estratégicamente en las entidades dónde se llevará a cabo este ejercicio de protección civil.

video: ¿Cuándo Es el Primer Simulacro de Sismo en CDMX 2026? Este Día Sonará la Alerta Sísmica

¿En qué estados sonará la alerta sísmica el 18 de enero de 2026?

Ahora bien, las dos entidades donde se emitirá el aviso este miércoles son Ciudad de México y el Estado de México, dado que se trata de un simulacro regional que tiene por objetivo reforzar la capacidad de respuesta ante una emergencia en la zona centro del país.

Días atrás, las autoridades del Estado de México detallaron que en lo que respecta al Estado de México, la alerta sísmica se escuchará en los altavoces del C5 de aquellos municipios que integran la Zona Metropolitana del Valle de México, es decir:

Ecatepec

Naucalpan

Tlalnepantla

Nezahualcoyotl

Tultitlán

Atizapán de Zaragoza

Cuautitlán Izcalli

Coacalco

Huixquilucan

Chalco

Chimalhuacán

Chicoloapan

Iztapalapa

Valle de Chalco

Tlalnepantla

La Paz

Mientras que en Ciudad de México se escuchará en las 16 alcaldías que integran la Ciudad de México

Azcapotzalco

Álvaro Obregón

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztapalapa

Iztacalco

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tlalpan

Tláhuac

Venustiano Carranza

Xochimilco

La titular de la CNPC hizo un llamado a la población de ambas entidades para participar con responsabilidad en este ejercicio, mantener la calma y ubicar las zonas de menor riesgo.

¿Dónde se escuchará la alerta sísmica por el primer simulacro regional 2026?

Durante este primer simulacro regional de 2026, la alerta sísmica se emitirá a través de los 13 mil 900 altavoces distribuidos estratégicamente en ambas entidades, así como a través de los teléfonos celulares.

Hay que recordar que en días pasados, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a evaluar la leyenda que llega a los teléfonos móviles vía SMS en caso de sismo, en la que se lee el mensaje "Alerta Presidencial".

Por lo que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones informó que se someterá a consulta pública el mensaje que llega directamente hasta la pantalla de tu celular.

¿Qué otros simulacros habrá en 2026? Fechas y horas exactas

Si bien el ejercicio de este 18 de febrero es regional, debes saber que no será el único del año. La CNPC dijo que se harán dos simulacros más durante el año, pero éstos tendrán cobertura nacional.

El primero se hará el miércoles 6 de mayo de 2026 a las 11:00 horas

El segundo tendrá lugar el sábado 19 de septiembre de 2026, a las 11:00 horas

