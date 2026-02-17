¿A Qué Hora Sonará Alerta Sísmica Mañana en Celulares y Altavoces por Simulacro en CDMX-Edomex?

Mañana 18 de febrero, se realizará el Primer Simulacro de 2026 en CDMX y Edomex, y para que no te agarre desprevenido o desprevenida, acá te decimos a qué hora sonará la alerta sísmica en los celulares y altavoces este miércoles.

Si vives o trabajas en la Ciudad de México y algunos municipios del Estado de México, es importante que contemples que este miércoles 18 de febrero se realizará un simulacro de temblor como parte de una estrategia local de protección civil que permite evaluar protocolos, tiempos de reacción y coordinación entre autoridades y ciudadanía.

Video. ¿Cuándo Es el Primer Simulacro de Sismo en CDMX 2026? Este Día Sonará la Alerta Sísmica

Hipótesis del primer simulacro 2026 en CDMX y Edomex

El escenario planteado para el ejercicio corresponde a un sismo de magnitud 7.2, con epicentro localizado 11 kilómetros al sur de Pinotepa Nacional, Oaxaca, a una profundidad de 12 kilómetros.

Noticia relacionada. Simulacro 2026: Protección Civil Confirma las 3 Fechas en que Sonará la Alerta Sísmica en México

Según la hipótesis, el movimiento sería percibido en el Valle de México, con una aceleración máxima estimada de 60.92 cm/s² en la capital. La intensidad del sismo se clasificaría de la siguiente manera:

Fuerte en zonas lacustres y de transición.

Moderado en zonas de lomas.

¿Dónde sonará la alerta sísmica mañana 18 de febrero?

El Primer Simulacro 2026 hará sonar la alerta sísmica este miércoles 18 de febrero en las 16 alcaldías de la CDMX, además de los municipios que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México, entre los que están:

Ecatepec.

Naucalpan.

Tlalnepantla.

Nezahualcóyotl.

Tultitlán.

Atizapán de Zaragoza.

Cuautitlán Izcalli.

Coacalco.

Huixquilucan.

Chalco.

Chimalhuacán.

Chicoloapan.

Ixtapaluca.

Valle de Chalco.

Tlalnepantla.

La Paz.

Noticia relacionada. Primer Simulacro Nacional 2026: ¿Cómo Activo la Alerta en mi Celular?

De esta manera, los altavoces y celulares que se encuentren dentro de las alcaldías de la CDMX y los municipios de Edomex antes mencionados se activarán con la alarma sísmica para dar inicio al Primer Simulacro por temblor del año.

¿A qué hora sonará la alerta sísmica en CDMX y Edomex?

El Primer Simulacro 2026 en CDMX y Edomex comenzará a las 11:00 horas, momento exacto en el que se activará la alerta sísmica en los celulares y altavoces del C5, como parte de las acciones de prevención coordinadas por las autoridades de Protección Civil.

Video. Simulacro de Sismo en CDMX y Edomex: ¿A Qué Hora Sonará la Alerta Sísmica el 18 de Febrero?

Para realizar correctamente el simulacro, las autoridades indicaron una serie de pasos para llevar a cabo el simulacro de forma ordenada en viviendas, centros de trabajo y escuelas:

Plantear previamente una situación hipotética de emergencia en familia o con compañeros.

Definir responsabilidades específicas para cada integrante, como cerrar llaves de gas, cuidar a menores o apoyar a personas adultas mayores.

Interrumpir actividades al escuchar la alerta sísmica.

Cerrar suministros de gas, agua y electricidad, cuando sea posible.

Evacuar por rutas señaladas o replegarse conforme al plan interno.

Dirigirse al punto de reunión previamente acordado.

Verificar que todas las personas se encuentren en buen estado.

Evaluar los tiempos de respuesta y realizar ajustes al plan de acción.

Historias recomendadas