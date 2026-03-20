Emergencia en Venustiano Carranza Hoy: Cae Barda Dentro de Unidad Habitacional 'Cuatro Árboles"
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Personal de Protección Civil y de Obras van a retirar lo que quedó de la barda, así como los escombros
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Este viernes, 20 de marzo de 2026, se reportó una emergencia por la caída de una barda dentro de la unidad habitacional "Cuatro Árboles", en la alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México (CDMX).
Según los primeros reportes, se trata de una barda colindante que divide dos unidades, la bahía 1 y la 9, que cayó luego de que se vencieron los cimientos. La unidad habitacional "Cuatro Árboles" está ubicada en calle de Secretaría del Trabajo y Recursos Hidráulicos, en dicha alcaldía.
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No hay personas lesionadas por caída de barda
Por fortuna no hubo personas lesionadas, ya que no había nadie cerca al momento de la caída de la barda en la unidad habitacional "Cuatro Árboles".
Personal de Protección Civil y de Obras de la alcaldía van a retirar lo que quedó de la barda y la trabe, así como los escombros.
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Con información de N+
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