Damnificada por Explosión en Taxqueña Narra Cómo Fue Salvada por su Perro: "Gracias a Mi Ángel"

Durante parte de la madrugada, continuó la actividad en la zona de la explosión ocurrida este viernes en el Fraccionamiento Paseos de Taxqueña, en la alcaldía Coyoacán.

Eran principalmente vecinos de la zona que caminaban frente al edificio siniestrado, luego de que se permitió el paso que estuvo cerrado durante todo el día.

Con asombro, se detenían a observar. Otros tomaban fotografías o video con sus teléfonos celulares.

Entre las personas que caminaban por la zona de la explosión estaba Ivón, quien vive en el edificio vecino y que sufrió daños colaterales.

Comentó que fue gracias a su perro que no estaba en el edificio al momento del estruendo.

Ivón, afectada: “Estaba muy inquieto, muy inquieto, insistiendo salir al baño, y le digo: ‘ya vamos’. Entonces me salgo y a cuadra y media, de caminar cuadra y media, fue cuando escuchamos la explosión. Y bueno, gracias a mi ángel estoy bien, no estaba dentro”.

Los vidrios de su departamento se rompieron por la onda expansiva y fueron cambiados durante la noche, pero por motivos de seguridad se cortó el suministro de gas en su edificio y salió a buscar alimento.

Ivón, afectada: “(Pregunta: ¿Tampoco tienen gas por el momento?)… No, por protección, que a lo mejor hasta mañana que vengan a revisar ya bien la tubería, las instalaciones”.

En un parque ubicado a unos metros de la zona afectada se instaló un campamento con diferentes módulos de atención médica, seguridad y carpas para guardar la ropa, cobijas, víveres y otras donaciones que, de manera solidaria, hicieron otras personas.

Giovani Gutiérrez, alcalde de Coyoacán: “(Pregunta: ¿Tienen algún censo de cuantas personas ya se fueron a algún hotel, con familiares o cómo van a pasar la noche estas personas afectadas?)… Mira, nosotros habilitamos un albergue en el Gimnasio Ajusco, sin embargo, ahí todavía no tenemos a ninguna persona, sin embargo, tenemos el dato de que 30 personas ya se fueron al hotel, algunas personas están en la fiscalía levantando sus denuncias correspondientes al respecto. / Pero estamos habilitados para atender a las 24 familias que fueron afectadas aproximadamente son 120 personas de este edificio”.

Las autoridades aseguraron que estos módulos van a operar las 24 horas del día el tiempo que sea necesario.

Afuera del edificio de 5 niveles dañado en su totalidad se colocó un tapial para evitar robos y se mantiene el resguardo policíaco.

Con información de Guillermo Segura.