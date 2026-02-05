César Casas es la tercera generación de comerciantes que vendía cojines y otros artículos taurinos durante las corridas, en la Plaza de Toros México, la más grande del mundo. Desde los 8 años acompañaba a sus padres, pero ahora la plaza está vacía.

El 5 de febrero, fecha de aniversario de esta plaza, era la celebración más importante para toreros, aficionados y comerciantes.

Al respecto José Luis Tinajero, comerciante, indicó:

Yo vendía plata aquí, en la Plaza México, todo lo relacionado con asuntos taurinos, ya tenía muchos años vendiendo aquí, más de 30 años, era lo fuerte para mí. Todo eso se ha perdido por esa prohibición que tenemos aquí en la Ciudad de México

Los comerciantes explican que eran cientos de familias, además de los hoteles y restaurantes que se favorecían de la temporada alta de corridas de toros.

Aniversario

En 2026 la Plaza de Toros México cumple 80 años, pero no habrá fiesta.

El último cartel antes de la suspensión de actividades taurinas en la Plaza México fue en 2025, en donde se despidió a Enrique Ponce y Diego Silveti triunfó con toros de Lidia de los Encinos.

Sobre el tema el torero Diego Silveti, señaló:

Era sin lugar a dudas algo que tu trayectoria, y a tu vocación le daba un prestigio altísimo

En 2025, el Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma legal que buscaba prohibir las corridas violentas y las prácticas en las que los toros resulten heridos o muertos, lo que afecta directamente el formato tradicional del espectáculo taurino.

Por su parte Eduardo Martínez Urquidi, ganadero de toros de lidia, precisó:

Obviamente afecta que la plaza más importante de América y una de las más importantes del mundo esté cerrada a los toreros. A los ganaderos, a los empresarios y principalmente a quienes nos debemos todos que es el público. Es una pena

Matadores jóvenes, como Manolo, y novilleros, como Sebastián, quienes practican en plazas de antesala a las grandes, sueñan con entrar por la puerta principal para torear en la gran plaza, custodiada con 33 esculturas de toreros en acción.

Manolo Castañeda, matador de toros colombiano, señaló:

Mi sueño y mi ilusión cuando me vine hace ocho años de Colombia, era torear en la plaza más importante y más grande del mundo, que es la Plaza México

Con información de Adriana Valasis

