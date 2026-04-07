Lluvia de Hoy Sería la Más Intensa de la Semana en CDMX: ¿Cuántos MM Caerán en Unas Horas?

La tarde y noche de este martes 7 de abril 2026 se prevé que sea complicada para las y los habitantes y visitantes de la Ciudad de México que se encuentren fuera de casa. Autoridades ya han alertado que la lluvia de hoy sería la más intensa de la semana en CDMX e incluso lanzaron de última hora una alerta por clima para todo el territorio capitalino. ¿Cuántos MM caerán en unas horas? ¿Cuál es la probabilidad de lluvia en tu ubicación hoy? Te contamos los detalles, para que puedas tomar tus previsiones.

Los primeros minutos de la precipitación ya han causado conflictos en el Metro, además que han generado la emisión de alerta amarilla por parte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), que indica posible caída de granizo en las próximas horas.

Video: Lluvia en CDMX Hoy: ¿En Qué Acaldías Hay Alerta Amarilla? Prevén Caída de Granizo

¿Cuántos MM caerán en unas horas por la lluvia de hoy en CDMX?

La autoridad capitalina indicó que entre las 16:30 y 21:00 horas de este martes 7 de abril 2026 se espera la intensificación de lluvias fuertes, acompañadas de rachas fuertes de viento y caída de granizo.

Esta advertencia por parte de la SGIRPC fue emitida para la toma de previsiones de la población en la ciudad, a reserva de que se magnifique la alerta a roja o púrpura.

De acuerdo con la Secretaría, hasta el momento se pronostica que sea una lluvia de 15 a 29 mm. Además, se ha alertado acumulados puntuales de agua, que ya se han reportado al corte de las 17:40 horas en zonas de las alcaldías Iztapalapa y Gustavo A. Madero.

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