Marcha de Agricultores Hoy en CDMX: Zona Afectada por Protesta de Campesinos

La mañana de hoy, 13 de abril de 2026, integrantes de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional saldrán a las calles de la Ciudad de México (CDMX) como parte de la Jornada de Lucha “Zapata 2026: ¡Tierra, justicia y libertad!”.

Aquí te brindamos los detalles de dicha marcha de campesinos en la capital mexicana, así como la zona afectada, para que consideres rutas alternas y no tengas contratiempos en tus traslados.

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Protesta de agricultores en CDMX

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, integrantes de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional marcharán hoy a las 10:00 horas en la alcaldía Cuauhtémoc.

La movilización partirá del Ángel de la Independencia, sobre la avenida Paseo de la Reforma, rumbo a la Secretaría de Gobernación (Segob).

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¿Cuál es la demanda de la Coordinadora?

Los campesinos participarán en la Jornada de Lucha “Zapata 2026: ¡Tierra, justicia y libertad!”, en demanda de lo siguiente:

Contra del rezago agrario.

En defensa de la soberanía alimentaria y el agua.

Exigir vivienda social digna, desarrollo rural, infraestructura urbana y economía social.

Lo anterior, en el marco del 107 aniversario luctuoso de Emiliano Zapata y del “Día Internacional de las Presas y los Presos Políticos”.

En apoyo se sumarán organizaciones como la Unidad Nacional Independiente en Resistencia y el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”.

La SSC no descartó el arribo de autobuses que transporten a los manifestantes al punto de concentración, así como la posible incorporación de otras organizaciones campesinas, agrícolas y sociales en apoyo.

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Con información de N+.

spb