Marchas HOY 13 de Abril de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones.

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy lunes 13 de abril de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan una marcha, diez concentraciones, tres citas agendadas y dos eventos de esparcimiento, durante la jornada de este lunes en la capital del país.

Marcha

Cuauhtémoc

06:00 Horas. El colectivo “Hasta Encontrarlos” se concentrará en la estación Chabacano del Metro para trasladarse al sur de la ciudad e iniciar una jornada de búsqueda de personas desaparecidas.

Video: Bloqueo en Insurgentes Sur: Estudiantes de UNAM Cierran Paso Vehicular y Provocan Caos en CDMX.

Concentraciones

Tlalpan

06:30 Horas. Habitantes de Tlalpan se manifestarán en la caseta México-Cuernavaca en protesta por fallas en el suministro eléctrico y de agua.

Cuauhtémoc

07:00 Horas. El Comité de Apoyo al Refugio Franciscano se concentrará en el Monumento a Cuauhtémoc para exigir la entrega de animales resguardados y su atención adecuada.

10:00 Horas. La Coordinadora Nacional Plan de Ayala marchará del Ángel de la Independencia hacia la Secretaría de Gobernación en demanda de justicia agraria, vivienda y soberanía alimentaria.

Gustavo A. Madero

15:00 Horas. Integrantes de la Promotora Democrática Docente del IPN realizarán una asamblea en la Unidad Profesional “Adolfo López Mateos” para abordar problemáticas académicas y laborales.

Cuauhtémoc

Durante el día. El Grupo de Acción Revolucionaria se mantendrá en la Secretaría de Gobernación para exigir atención a demandas de vivienda y servicios básicos.

Durante el día. Repartidores de aplicación acudirán a la Secretaría de Gobierno para solicitar espacios laborales en plazas comerciales.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 13 de abril de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

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