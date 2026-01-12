Marchas Hoy 12 de Enero de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones de Este Lunes

Para que no se te haga tarde este lunes, 12 de enero de 2026, al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy.

Recuerda que en N+, todos los días te informamos sobre las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Las autoridades capitalinas esperan 5 concentraciones, 10 plantones, 1 rodadas ciclistas y 3 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este lunes en la capital del país.

Noticia relacionada: ¿Cómo Está el Tránsito en la México-Querétaro Hoy 12 de Enero de 2026? GN y Capufe Dan Detalles.

Concentraciones

Alcaldía Miguel Hidalgo

7:00 horas. Sindicato Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros se reunirán a en la Torre de Pemex, en Marina Nacional No. 329, colonia Verónica Anzures.

Cuauhtémoc

8:00 horas. Trabajadores Despedidos de la Biblioteca Vasconcelos se reunirán en Palacio Nacional, en la Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc

11:00 horas. Trabajadoras y Trabajadores del Gobierno de a Ciudad se reunirán en el Edificio de Gobierno, en la Plaza de la Constitución No.2, colonia Centro Histórico.

Álvaro Obregón

11:00 horas. Integrantes de la Coordinadora de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Comunitaria 'Pilares' se reunirán en la Secretaría de Educación, Ciencia Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, ubicada en Barranca del Muerto No.24, colonia Guadalupe Inn.

Cuauhtémoc

No hay hora definida. Pensionados y jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios sociales de los Trabajadores del estado de Zacatecas se reunirán en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en José María Pino Suárez No.2, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar