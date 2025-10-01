Matan a Jefe de la Policía de CDMX: Así Fue el Homicidio de José Jacinto Ponce

El agente José Jacinto Ponce Alfaro, jefe del Sector Tlatelolco, en la Ciudad de México (CDMX), murió durante un intento de asalto en el Estado de México (Edomex), informó el secretario de Seguridad Ciudadana capitalino, Pablo Vázquez Camacho, este 1 de octubre de 2025.

En un mensaje en redes sociales, lamentó el fallecimiento del jefe policial y aseguró que el hecho no quedará impune.

Intento de asalto en Edomex

De acuerdo con Vázquez Camacho, Ponce Alfaro, director de la Unidad de Protección Ciudadana Tlatelolco, fue víctima de un “cobarde ataque tras un intento de asalto ocurrido en el municipio de Chalco”, en territorio mexiquense.

Pero además, su esposa, también policía de la SSC, resultó lesionada en esos hechos.

La agente fue trasladada a un hospital para su atención médica y además “cuenta con todo el apoyo del personal jurídico, de Carrera Policial, de Recursos Humanos y del área médica de esta institución”, agregó el secretario de Seguridad de la CDMX.

“Hecho no quedará impune”

Luego de lamentar la muerte del mando policial, Vázquez Camacho aseguró que "el hecho no quedará impune".

Informó que desde el primer momento, las autoridades capitalinas iniciaron trabajos en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Secretaría de Seguridad estatal para identificar y detener a los responsables y llevarlos ante la justicia.

“A sus familiares y amigos les envío mis más sinceras condolencias y un abrazo solidario y fraterno”, añadió.

