“Me Convertí en Enemiga Pública Número 1 de PAN y PRI”: Exfiscal Godoy

La exfiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, dijo que se convirtió en la enemiga pública número uno del PRI y del PAN en la capital del país, luego de desenmascarar las redes de trata y de corrupción inmobiliaria.

Me convertí en la enemiga pública número uno del PRI y del PAN, precisamente del PAN por este tema, porque iniciamos una investigación en este tema de corrupción inmobiliaria, y no es una persecución política, y no es que estamos armando delitos, fue simple y sencillamente, ustedes recordarán una explosión que hubo hace un par de años, en edificio en la calle de Acacias aquí en Benito Juárez