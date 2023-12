Metro CDMX: Detienen a Sujeto por Agresión Sexual a Mujer en Estación Hidalgo

Este viernes elementos de seguridad detuvieron a un hombre que eyaculó sobre una mujer en las instalaciones del Metro CDMX.

Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 9:40 horas en la estación Hidalgo de la Línea 2.

De acuerdo con la víctima, cuando ingresó al vagón quedó frente a un chico y debido a los empujones creyó que eran normales algunos movimientos que percibió.

Debido a que se sintió incómoda y quiso asegurarse de que las pertenencias en su cangurera estuvieran a salvo, se percató de la agresión sexual.

Tras el llamado de auxilio, los usuarios bajaron la palanca para detener el servicio y pedir la presencia de elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), mientras un señor retuvo al agresor.

Yo sigo gritando, llega personal del metro y me dicen que me calme que ya está detenido pero sigo gritando y pidiendo ayuda, dos chicos me apoyan para calmarme.