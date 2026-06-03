¿Doble No Circula 3 de Junio 2026 por Contingencia? Qué Carros Libran Restricción en CDMX-Edomex

¿Mañana sí sale tu auto del garaje? Conoce cómo aplica el Hoy No Circula del 3 de junio 2026 en CDMX y Edomex para anticipar tus trasladados. En N+ te decimos qué placas y engomados libran la restricción vehicular este miércoles en el Valle de México.

Si estás pensando en utilizar el Metro de la Ciudad de México como alternativa de transporte, recuerda que la Línea 2 tiene un par de estaciones fuera de servicio, por lo que en una nota previa te explicamos cómo opera la Línea Azul en junio de 2026.

Lo primero que debes consultar es si se activó Contingencia Ambiental en el Valle de México por concentración de contaminantes, dado que esta medida dará la pauta para la activación del Doble Hoy No Circula en el Valle de México.

Sin importar si se trata del Doble Hoy Circula o su versión normal, el programa de la Secretaría de Medio Ambiente aplica en un horario de 05:00 a 22:00 horas. Por lo que aquí puedes consultar cómo se aplica el programa para este martes 2 de junio.

¿Hay Doble hoy no circula el 3 de junio 2026 por Contingencia Ambiental?

Para fortuna de los automovilistas, este martes no se activó ni la Contingencia Ambiental en el Valle de México ni el Doble Hoy No Circula. Por lo que el programa operará en su versión habitual para este miércoles 3 de junio.

Hasta las 18:00 horas de hoy se informó que la calidad del aire en la Ciudad de México y zona conurbada del Valle de México es aceptable, aunque en la alcaldía Coyoacán se reportó como "Mala".

Por lo que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no consideró activar la fase 1 de la Contingencia Ambiental en el Valle de México, toda vez que el clima ha permitido disipar la concentración de contaminantes.

Entonces, ¿cómo aplica el Hoy No Circula para este 3 de junio 2026 en CDMX y Edomex?

Dado que el programa aplica en su versión normal, los vehículos que se deben quedar en casa para evitar multas por no respetar el Hoy No Circula son los que cumplen con las siguientes características.

Engomado ROJO, Terminación de PLACA 3 y 4, Holograma 1 y 2.

¿Qué carros libran Hoy No Circula en CDMX y Edomex este miércoles?

Mientras que los vehículos que libran la restricción para circular en el Valle de México son los siguientes:

Holograma 0, sin importar el color de su engomado o terminación de placa.

Holograma 00, sin importar el color de su engomado o terminación de placa.

Holograma Exento.

Vehículos de Emergencia.

Motocicletas.

Vehículos eléctricos.

Vehículos híbridos categoría I y II.

Vehículos con Constancia "Permiso Especial para Circular".

SARR