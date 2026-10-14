¿Qué Autos No Circulan el 15 de Octubre 2026 en CDMX-Edomex? Horario para Evitar Sanción

Anticípate a las multas, antes de salir revisa el color de tu engomado y la terminación de tu placa. La Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) y la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) mantiene activo el programa Hoy No Circula para este jueves 15 de octubre de 2026.

Pese a que la contaminación ya dio tregua al Valle de México. El programa se mantiene vigente en la Zona Metropolitana del Valle de México para controlar las emisiones de ozono hacia la atmósfera y así evitar daños a la salud.

Recuerda que adicional al Hoy No Circula, debes acudir cada seis meses a verificar tu vehículo para mantener actualizado el Holograma de Circulación, por lo que en una nota previa ya te explicamos a quiénes les corresponde en octubre 2026.

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¿A qué autos aplica Hoy No Circula 15 de Octubre 2026?

Si mañana circulas por la Ciudad de México o el Estado de México, toma en cuenta que el Hoy No Circula aplica el jueves para los vehículos con holograma de verificación 1 y 2 que cumplen con las siguientes características:

Engomado color verde.

Terminación de Placa 1 y 2.

Es muy importante que verifiques qué número de holograma de verificación tiene tu vehículo, toda vez que aquellos con 0 y 00 exentan el programa.

Tampoco aplica para los vehículos híbridos o eléctricos o aquellos con placas de personas con discapacidad.

¿En qué horario aplica el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

Este jueves los vehículos con engomado verde y terminación de placa 1 y 2 no podrán circular en un horario de 05:00 a 22:00 horas.

De ignorar dicha restricción, te puedes hacer acreedor a una multa por no respetar el Hoy No Circula.

En tanto que los autos no foráneos no circulan de 05:00 a 22:00 horas.

A partir de que venza el plazo de aplicación de la restricción, los vehículos podrán circular con libertad hasta el día siguiente que se aplique un nuevo Hoy No Circula con diferente engomado y terminación de placa.

Recuerda que los días que se aplica Doble Hoy No Circula por Contingencia Ambiental se redoblan las restricciones a la circulación en el Valle de México.

¿En qué alcaldías de CDMX y municipios de Edomex aplican Hoy No Circula?

Este programa está vigente en las 16 alcaldías de Ciudad de México y 18 municipios del Estado de México, de 05:00 a 22:00 horas.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis indica que se reconocen los hologramas vigentes Exento (E), Doble Cero (00), Cero (0), Uno (1) y Dos (2) de CDMX, Edomex, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala, así como de los estados de Guanajuato y Michoacán.

CDMX

Álvaro Obregón.

Azcapotzalco.

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Cuajimalpa de Morelos

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tlalpan

Tláhuac

Venustiano Carranza

Xochimilco

EDOMEX